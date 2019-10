Ökostation Borna plant Klassenzimmer auf Rädern

Borna

Drei auf einen Streich: Die Ökologische Station Borna-Birkenhain kann neue Projekte umsetzen. Möglich machen das Gelder vom Sächsischen Mitmachfonds. Insgesamt kann sich die Einrichtung über 14.000 Euro freuen.

Den Großteil der Fördersumme – 10.000 Euro – verwendet die Ökostation für das Projekt „Natur- und Umweltscheune auf dem Museumshof Wyhra“. In der bisher ungenutzten alten Fachwerkscheune, die aus dem für den Braunkohlebergbau abgebaggerten Ort Heuersdorf stammt, soll eine Art grünes Klassenzimmer werden. „Die Scheune eignet sich hervorragend für eine solche Idee“, betont Martin Graichen, Geschäftsführer der Ökostation.

Martin Graichen, Geschäftsführer der ökologischen Station in Borna, will eine Umweltscheune einrichten. Quelle: Julia Tonne

Einige bauliche Veränderungen seien aber notwendig, um hier Umweltpädagogik zu ermöglichen. So hofft Graichen, eine besondere Idee umsetzen zu können: ein Klassenzimmer auf Rädern. „Vorstellbar ist es, unter eine große Plattform Räder oder Schienen zu montieren, um sie dann durch das große Tor nach draußen zu schieben.“ Dann könne der Unterricht im wahrsten Sinne des Wortes „im Grünen“ stattfinden.

Scheune kann auch Domizil für „Junge Naturwächter“ werden

Angeboten werden sollen auf dem Museumshof zukünftig Seminare, Unterrichtsstunden, Reiseberichte, Experimente – eben alles, was Umwelt und Naturschutz in den Mittelpunkt rückt. „Dafür brauchen wir aber auch eine entsprechende Technik, also Beamer, Laptops und Leinwand“, macht Graichen deutlich. Der Geschäftsführer hofft, dass die Scheune künftig auch als Domizil für die Jungen Naturwächter dient. Die gibt es gerade einmal seit September, Kinder im Grundschulalter treffen sich einmal im Monat, um mit Entdeckerfreude die Region zu erkunden, zum Beispiel nachts mit Nachtsichtgeräten.

Oma-Opa-Tag im Volkskunde Museum Wyhra - hier immer sehr beliebt Wäsche wie Früher. Quelle: Jens Paul Taubert

Wenn alles so klappt, wie es sich Graichen vorstellt, könnte der Umbau in einem Jahr beginnen. „Bis dahin nehmen wir die Planungen in Angriff.“

Treffpunkt: neuer Lehmbackofen

Ein zweites Projekt, das die Ökostation auf ihrer Agenda hat, ist die Neu-Schaffung eines Treffpunktes samt Kauf eines Lehmbackofens. Zwar gibt es bereits einen Ofen, „der ist aber in die Jahre gekommen“. Zudem soll das Gelände rings herum deutlich schöner gestaltet werden. Schon jetzt ist das Areal rund um den Ofen beliebter Treffpunkt für Vereine, Selbsthilfegruppen, Senioren, Firmen und Familien. „Aber da ist noch mehr möglich“, ist sich Graichen sicher.

Unter anderem ein Brot-Back-Tag, an dem der Ofen für die Öffentlichkeit angefeuert wird. Noch im Herbst wollen die Mitarbeiter der Ökostation Hand anlegen, im April soll das neu gestaltete Areal dann eröffnet – und künftig für Feiern aller Art vermietet – werden.

Aus der alten Fachwerkscheune auf dem Hof in Wyhra soll eine Art grünes Klassenzimmer werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Tag der offenen Streuobstwiese wird wiederholt

Das dritte vom Sächsischen Mitmachfonds geförderte Projekt hat bereits stattgefunden, soll aber im kommenden Jahr wiederholt werden: „Erlebnis Streuobstwiese“. Bereits im September hatte die Ökostation auf die Streuobstwiese am Ochsenberg im Bornaer Ortsteil Neukirchen eingeladen, „um sie wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen“, wie Graichen sagt. Denn obwohl die Wiese frei zugänglich und die Obstsortenvielfalt groß sei, würde ein Großteil der Ernte ungenutzt bleiben.

Die Resonanz anlässlich des Tags der offenen Streuobstwiese sei beeindruckend gewesen. Zahlreiche Bornaer – darunter Kindergartengruppen, Grundschulklassen und Hortgruppen – hätten die Gelegenheit genutzt, Äpfel selbst zu pflücken, Obstsorten bestimmen zu lassen und beim Saftpressen zuzusehen. Der Abschluss dieses Projektes folge in den nächsten Wochen: Graichen und seine Ökostation-Mitarbeiter beschildern die einzelnen Bereiche des Biotops.

Von Julia Tonne