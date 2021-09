Ökostation: Bornaer Kinder erkunden mit Hamster Herbert Feld und Wiese

Borna

Während Lisa einen Grashüpfer unter ihrer Becherlupe beobachtet, hat Leonie einen Schmetterling im Blick. Behutsam drehen die beiden Mädchen ihre Becher, um die Tiere von allen Seiten zu sehen. Die kleine Insektenkunde ist Teil der neuen Auflage von „Natur zum Anfassen“. Zum Auftakt des Umweltbildungsprojekts der Unternehmen Mitgas und Enviam ist die vierte Klasse der Grundschule Neukirchen in der Ökologischen Station Borna-Birkenhain zu Gast.

Die Veranstaltungsreihe für die Klassenstufen 2 bis 6 findet zum zwölften Mal statt. Und das auf insgesamt 14 Naturhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Von den Mädchen und Jungen aus dem Ortsteil Neukirchen ist eine Gruppe in Feld und Wiese unterwegs, um Insekten zu sammeln und genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine zweite verfolgt den Weg vom Korn zum Brot nach.

Ökostation Borna ist neuer Partner für Mitgas

Schul- und Klassenleiterin Silvia Ehritt meldete ihrer Klasse bereits zum dritten Mal an. „Ganz einfach, weil jedes Jahr ein anderes Thema im Fokus steht und weil den Kindern die Kombination aus Experimentieren und Ausflug gefällt“, begründet sie. Nachdem die Schüler in den vergangenen Jahren an den Eschefelder Teichen waren, gebe es nun mit der Ökostation ein weiteres Angebot.

Erst wird geknetet, dann gebacken. Die Kinder lernen den Weg vom Korn zum Brot kennen. Quelle: Julia Tonne

Und in der Tat ist die Einrichtung auf dem Lerchenberg das erste Mal beim Projekt dabei. „Wir suchen immer mal wieder neue Partner, die Tage für Schulklassen anbieten“, sagt Projektleiterin Mandy Werner. Die Wahl sei auf die Ökostation gefallen, weil die nicht nur zahlreiche Möglichkeiten auf ihrem Gelände biete, sondern im Bereich Umweltbildung auch schon lange aktiv sei.

In drei Bundesländern gehen 3700 Kinder in die Natur

Insgesamt schicken Mitgas und Enviam in den vier Wochen fast 3700 Schüler aus den drei Bundesländern in die Natur. 99 Schulen nehmen teil. „Im nächsten Jahr schaffen wir dann hoffentlich die 100“, meint Werner schmunzelnd. In Sachsen seien neben der Ökostation noch fünf weitere Höfe dabei, unter anderem das Schullandheim Reibitz, der Reit- und Kinderbauernhof Krasselt in Luppa und der Umweltverein „Grüne Welle“ in Naundorf. In den Vorjahren gehörte auch das Naturschutzzentrum Groitzsch der Nabu-Gruppe „Südraum Leipzig“ zu dem Kreis. Schirmherr des länderübergreifenden Umweltbildungsprojektes ist Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen), Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft.

Manches Kind ist richtig erfolgreich und sammelt gleich mehrere Exemplare von Grashüpfern. Quelle: Julia Tonne

In diesem Jahr steht das Projekt unter dem Motto „Unterwegs über Feld und Flur – ein Feldhamster zeigt sein Revier“. Weil aber Feldhamster in freier Wildbahn nur noch äußerst selten vorkommen, hilft in der Ökostation Hamster Herbert aus, ein Stofftier. Er – beziehungsweise Christin Berndt, Mitarbeiterin der Ökostation – führte die Neukirchener Schüler in seinen Lebensraum und seine tierische Nachbarschaft. Kerstin Pöhls hingegen, ebenfalls Mitarbeiterin, kümmert sich gemeinsam mit den Kindern um das Brot. Oder vielmehr darum, woher es kommt und woraus es hergestellt wird.

Von Julia Tonne