﻿Ökostrom aus Borna für grünen Wasserstoff von Bitterfeld und Leuna

Die Stadt Borna soll zum Zentrum für die Produktion von grünem Strom werden. Jedenfalls dann, wenn die Pläne der Städtischen Werke Borna (SWB) und der Leipziger Energie GmbH & Co. KG umgesetzt werden. Beide Unternehmen haben sich „zu einer Interessengemeinschaft auf partnerschaftlicher Basis“ zusammengeschlossen, sagt SWB-Geschäftsführerin Anja Köhler-Damm. Ihr Ziel: die Errichtung von Solaranlagen auf mehr als 500 Hektar Agrarflächen östlich und südlich von Borna. Dafür hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

Die Städtischen Werke Borna und die Firma Leipziger Energie wollen den Energiepark Borna mit Solaranlagen (blaue und rote Flächen) entwickeln. Auch ein Teilbereich 3 gehört dazu. Quelle: Investoren

Versorgung von bis zu 160 00 Haushalten

Mit dem Strom, der auf diese Weise rund um Borna erzeugt wird, können bis zu 160 000 Haushalte versorgt werden. Es geht aber um mehr, so SBW-Chefin Köhler-Damm. Denn die Energie, die mit den Solaranlagen erzeugt wird, kann auch zur Wärmeproduktion und für die Herstellung von sogenanntem grünen Wasserstoff verwendet werden. Der gilt als Treibstoff der Zukunft, „und die Nachfrage wird absehbar steigen“, erklärt Danny Wehnert, Geschäftsführer der Firma Leipziger Energie. Bei der Herstellung von grünem Strom spielen fossile Energieträger wie Erdgas keine Rolle. Grüner Wasserstoff entsteht bei der Abspaltung von Wasserstoff aus Wasser beziehungsweise bei der Produktion von Biomethan.

Große Chance für Borna

Bereits jetzt ist klar, dass die Chemieunternehmen in Leuna, Bitterfeld und Schkopau in steigendem Maße darauf angewiesen sein werden. Für den geplanten Energiepark Borna, wie das Projekt der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen heißt, eine große Chance. „Es geht um lokale Wertschöpfung“, so Köhler-Damm gegenüber der LVZ.

Bereits im 2007 ist eine Solaranlage zwischen Borna und Thräna aufgebaut worden. Quelle: Günther Hunger

Junge Familien fragen nach Ökostrom

Selbstredend spielt dabei auch die Zahl der SWB-Kunden eine Rolle, die grünen Strom beziehen. Derzeit sind es weniger als zehn Prozent der Abnehmen, die es dabei keineswegs nur in der Stadt Borna gibt. Längst beliefern die SWB auch Stromkunden in allen Bundesländern im Osten und sogar in Niedersachsen. Das Interesse an Ökostrom nimmt mit steigendem Alter der Kunden allerdings ab. „Es sind eher junge Familien, die danach fragen“, so die SWB-Geschäftsführerin.

Minderwertige Landwirtschaftsflächen

Die Flächen, die für die Solaranlagen genutzt werden sollen, gelten aus landwirtschaftlicher Sicht als eher minderwertig. Sie gehören den Agrargenossenschaften Borna und Neukirchen sowie der Firma Krätzschmar (Bauernhof). Die Landwirte erhalten für die Freigabe zur Nutzung eine Pacht und sollen später am Gewinn beteiligt werden.

So könnte der künftige Energiepark Borna östlich des Bockwitzer Sees aussehen – von oben. Dort ist sind Mischflächen aus landwirtschaftlicher Nutzung und Solaranlagen vorgesehen. Quelle: Leipziger Energie GmbH

Gesamtkosten von 300 Millionen Euro

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich nach Angaben von Wehnert auf 300 Millionen Euro. Eine gewaltige Summe, die allerdings nicht nur mit Krediten finanziert werden soll. Anja Köhler-Damm hofft auf Fördermittel. Zudem sollen auch die Bornaer Bürger mit ins Boot geholt werden. In der Perspektive könnten sie Anteile am Solarpark erwerben. Das wäre, so die Überlegung, keineswegs nur ein ökologisch-lokalpatriotischer Akt. Die Anteile, sagen die SWB-Chefin und der Geschäftsführer der Energiegesellschaft, würden unter dem Strich auch Gewinn für die Anteilseigner abwerfen.

Erfolgversprechendes Geschäft

Die Investition in die Herstellung grünen Stroms sei ohnehin ein erfolgversprechendes Geschäft, so Köhler-Damm mit Blick auf die bevorstehenden Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen. „Die EEG-Umlage sinkt.“ Der Gesetzgeber werde den Druck zur Nutzung regenerativer Energien erhöhen.

Baubeginn womöglich 2023

Bis aber Borna zum Zentrum der grünen Stromproduktion wird, werden noch Jahre vergehen. Im günstigsten Fall dauert es lediglich ein Jahr, bis der vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt wird. Anschließend muss eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Baubeginn wäre womöglich 2023. Die anschließende Bauzeit beträgt drei bis vier Jahre.

Wobei das neue Projekt nicht das einzig aktuelle ist. Bereits vor einem Monat hatte sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigt. Da ging es um das Vorhaben „Fotovoltaikanlage Borna A 72“, das ebenfalls die SWB nördlich der Straße von Borna nach Dittmannsdorf vorantreiben.

