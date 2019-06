Groitzsch/Großstolpen

Die Feuerwehren von Groitzsch, Großstolpen, Pegau und Elstertrebnitz sind am Montag gegen 21 Uhr in den Groitzscher Ortsteil Großstolpen alarmiert worden. Es war eine Meldung über eine Ölverunreinigung des Flusses Schnauder eingegangen, informiert Wehrsprecher Mike Köhler. Die Kameraden kontrollierten den Flusslauf bis in den Ortsteil Brösen.

Ölfilm mit Sperre auf der Schnauder einfangen

Der Ölfilm dehnte sich bis auf einen Kilometer aus, es konnte eine Geruchsbelästigung wahrgenommen werden. In Brösen wurde eine Ölsperre geschaffen, die das Öl-Wasser-Gemisch einfängt und mit Hilfe von Bindemitteln aufnimmt. Die Feuerwehr wird die Sperre drei Tage im Gewässer lassen und regelmäßig kontrollieren, danach wird das Gemisch fachgerecht entsorgt.

Feuerwehrkameraden kontrollieren das Schnauderwasser. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Polizei prüft Ursache für Ölverunreinigung

Der Fachberater ABC (für atomare, biologisch und chemische Gefahren) und der stellvertretende Kreisbrandmeister machten sich ebenfalls ein Bild von der Lage vor Ort. Wie es zu der Verunreinigung kommen konnte, wird derzeit von der Polizei geprüft. Flussaufwärts stellten die Kameraden jedenfalls keinen Ölfilm mehr fest. Die Besatzung des Gerätewagen Messtechnik aus Elstertrebnitz nahm vom Gewässer Proben. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte gegen 23.45 Uhr.

Von LVZ