Ölspur von Groitzsch bis Gatzen: Feuerwehr rückt aus

Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch wurde am Sonnabend gegen 16.45 Uhr alarmiert und musste in die Zeitzer Straße ausrücken, um eine Dieselspur zu beseitigen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute bestätigte sich die angekündigte Lage. Die Spur zog sich von Groitzsch bis in die Ortslage Gatzen, wo die Feuerwehr ein defektes Auto vorfand, informiert Stadtwehrleiter Mike Köhler.

Die Groitzscher Feuerwehr musste am Sonnabend eine Ölspur unschädlich machen. Quelle: Mike Köhler

Die Verunreinigung wurde mit Ölbinder unschädlich gemacht und die Straße geeinigt. Zur Unterstützung wurde die Ortsfeuerwehr Gatzen hinzugezogen. Köhler zufolge wurde der Einsatz gegen 18.30 Uhr für die ausgerückten Kameraden beendet. Während der Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrseinschränkung auf der Strecke.

Von LVZ