Offene Kita-Baustelle lockt in Rötha viele Eltern mit Kindern an

Der Bau der neuen Kindertagesstätte in der Straße der Jugend in Rötha kommt gut voran. Und stößt dort auf Interesse. Zahlreiche Besucher, zumeist Eltern von kleinen Kindern, folgten der Einladung der Diakonie auf die Baustelle. Die Diakonie Leipziger Land baut die Einrichtung im Auftrag der Stadt und wird sie auch betreiben.

Mitarbeiter führten die Besucher in mehreren Gruppen durch das Gebäude, dessen Innenausbau im Gang ist. Der winklige, barrierefreie Flachbau wird Platz für 24 Krippen- und 45 Kindergartenkinder bieten, darunter sind drei Plätze für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf.

Anne Pannwitz, Fachberaterin für Kindertagesstätten bei der Diakonie, zeigte ihrer Gruppe, in welchem der Flügel sich Krippe und Kindergarten befinden und welche Besonderheiten es gibt. Eine davon bestehe darin, dass die Flure keine Fluchtwege sind und daher auch in den Gängen und im großzügigen Eingangsbereich gespielt werden darf.

Flügeltüren zwischen den Gruppenräumen

Alle Gruppenräume haben große, bodentiefe Fenster. Einer der Krippenräume hat den getrennten Schlafraum gleich nebenan und von dort Zugang zur Toilette. „Das ist für die Kleinsten“, sagt Anne Pannwitz. Die drei großen Gruppenräume auf der Kindergartenseite reihen sich aneinander, getrennt durch Flügeltüren, die je nach Wunsch und Gelegenheit offen stehen oder geschlossen sein können.

Tag der offenen Baustelle im künftigen Kindergarten „Apfelbäumchen“ in Rötha: auch Lyo und seine Mutter Maria Schönberg schauen sich die Baustelle an. Quelle: André Neumann

„Alles schön und hell“, lobte Tobias Schildt den Bau. Mehr noch als für das Gebäude interessierten er und seine Frau Kathrin und einige andere Eltern sich für das Konzept des Trägers. Familie Schildt möchte mit ihrer Tochter Anna (3) nämlich gern aus der städtischen Einrichtung in die neue wechseln. Marie Schönberg möchte das mit Lyo, der 15 Monate alt ist, auch.

Sie gehören zu den Eltern, die derzeit mit dem Betreuungsangebot in der städtischen Kindertagesstätte nicht zufrieden sind. Der Tag der offenen Baustelle fand einen Tag nach einer Stadtratssitzung statt, auf der zahlreiche Eltern ihrem Ärger Luft machten.

Engpass bei Möbeln

Die Diakonie verfolgt in ihrer Einrichtung ein teiloffenes, religionspädagogisches Konzept. Dazu würden gemeinsame Mahlzeiten, Tischgebete, Morgenkreise und die Betreuung in Gruppen genauso gehören wie offene Angebote in offenen Räumen, erläuterte die Fachberaterin den Eltern. Außerdem werde auf Naturpädagogik mit viel Aufenthalt im Freien, gesetzt, auf musische Angebote aber auch auf Besuche in der Kirche und Besuche der Pfarrerin in der Einrichtung. Die Kinder müssen aber nicht selbst der Kirche angehören.

Fachbereichsleiter Stefan Winkelmann (r.) von der Diakonie mit Besuchern vor dem künftigen Kindergarten. Quelle: André Neumann

Die Diakonie hoffe, die Bauarbeiten in diesem Jahr abschließen und den Kindergarten „Apfelbäumchen“ Anfang nächsten Jahres öffnen zu können, sagt Sprecherin Cornelia Killisch. Ein Problem seien die Möbel. Wegen vieler Kindergartenneubauten und der Mehrwertsteuersenkung seien die Nachfrage groß und die Lieferzeiten lang. „Die Möblierung wird sicher schrittweise erfolgen“, sagt Cornelia Killisch.

Kinder aus Espenhain ziehen nach Rötha

Vorteil für den Träger dabei ist, dass er mit Kindern und Personal aus der übergangsweisen Kita in Espenhain nach Rötha umziehen wird und von dort auch Möbel mitbringen kann. Schon jetzt werden weitere Mitarbeiter für die größere Einrichtung in Rötha gesucht. In Espenhain werden nur 15 Kinder betreut.

Weitere Verträge mit Eltern will die Diakonie erst abschließen, wenn die zuständigen Ämter die Betriebserlaubnis gegeben haben. „Wir hoffen, dass wir dies im Januar schaffen, sind hier aber von anderen Abläufen abhängig“, erklärt die Sprecherin. Die neue Kindertagesstätte wird rund zwei Millionen Euro kosten, die Stadt zahlt der Diakonie über einen städtebaulichen Vertrag 1,9 Millionen Euro.

