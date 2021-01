Offline: Regis-Breitingen muss vorerst ohne Stadt-Homepage auskommen

Regis-Breitingen

Ein Fenster in die digitale Welt hat das Pleißestädtchen zwar immer noch. Doch eine offizielle Homepage der Stadt Regis-Breitingen gibt es seit dem Jahreswechsel nicht mehr. Gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns, wo das Rathaus nur in dringenden Fällen betreten werden soll, fehlt der Kommune damit die Möglichkeit, Informationen zu verbreiten – über das frei zugängliche und kontaktfreie Internet. Der selbst verschuldete Zustand könnte bis Ende Januar anhalten. Diese Zeitspanne nennt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler). Die Geschichte hat ein wenig „Beigeschmack“.

Änderung im Rathaus nicht aufgefallen

Der Stadtchef hatte die Änderung noch gar nicht bemerkt, als die LVZ am Mittwoch nachfragte. „Ich schaue nicht jeden Tag auf unsere Webseite und bin auch nicht informiert worden. Ende Dezember habe ich zumindest nichts Überraschendes bemerkt“, so Zetzsche. Da lief ja auch noch der Vertrag mit der Betreiberfirma Gebr. Rabe & Co. GmbH EDV- & Unternehmensberatung. Bis Silvester, dann wurde die Kündigung wirksam.

Neuer Betreiber im Oktober ausgewählt

Monate zuvor hatte sich die Stadtverwaltung, die, wie auch einige Stadträte, mit der Gestaltung und den technischen Einflussmöglichkeiten der bisherigen Homepage unzufrieden war, auf die Suche nach einem neuen Webdesigner begeben. Im Oktober übertrug der Verwaltungsausschuss des Stadtrates die Aufgabe an die Cosimo Vertriebs- und Beratungs GmbH aus Frohburg. Damals hieß es, dass ein Grob-Layout bis Jahresende vorgestellt werden und die eigentliche Online-Schaltung „möglichst Anfang Frühjahr“ passieren sollen.

Kündigung bereits im Mai ausgesprochen

Allerdings hatte da der Vorgänger schon längst die Kündigung erhalten. Gebr.-Rabe-Geschäftsführer Wolfram Lenk, der Ende März 2020 von Zetzsche als Bürgermeister abgelöst worden war, spricht von Mai. Seitdem habe er dazu nichts mehr aus dem Rathaus gehört. Also bereitete er den Umbau der Seite für die eigene Nutzung vor. „Wobei der größte Teil der Angebote schon seit Jahren von uns selbst zusammengetragen wird. Nur der Menüpunkt ,Stadt‘, der offizielle Bereich, kam aus dem Rathaus.“ Den habe er zum Jahreswechsel herausgenommen.

Bekannte Adresse mit frischer Ansicht

Wer momentan „www.regis-breitingen.de“ aufruft, landet also auf der „privaten“, eher gewerblichen, Seite der Firma. Ihr gehört die Domain (Internetadresse) seit mehr als 20 Jahren, sagt Lenk. Mit einer neuen Software fällt die Ansicht etwas frischer aus. Eingebaut ist nun auch ein Segment, das es externen Interessenten nach Freigabe ermöglicht, Beiträge zu veröffentlichen. „Das ist etwa für Vereine gedacht. Wobei es schwierig ist, Leute für die Mitarbeit zu bewegen.“

Zeitliche Lücke ohne Reaktion

Im Rathaus war die zeitliche Lücke zwischen alter und neuer Homepage nicht aufgefallen – oder bewusst in Kauf genommen worden. Jedenfalls hat er keine Anfrage wegen einer möglichen Verlängerung seines Engagements erhalten, sagt Lenk. Ob er darauf eingegangen wäre, lässt er offen. Als Retourkutsche für die verpasste Wiederwahl will er das Ganze auf keinen Fall verstanden wissen.

Bürgermeister: Unglücklich gelaufen

Dass städtische Öffentlichkeitsarbeit und zeitnahe Unterrichtung der Bürger derzeit übers Internet unmöglich sind, scheint in der Verwaltung nicht groß zu stören. Allzu viel Aktuelles fand sich in der Vergangenheit ja nicht. Allerdings waren die Ansprechpartner im Rathaus und ihre Kontaktdaten ständig abzurufen – das fehlt. Zunächst hat Bürgermeister Zetzsche wohl deshalb von „unglücklich gelaufen“ und „wir hätten anders planen müssen“ gesprochen. Drei Wochen oder einen Monat offline zu sein, „holpert zwar, wenn wir in den nächsten Gang schalten“. Aber so schlimm sei es nicht, wenn auf lange Sicht eine bessere Variante im Netz steht.

Rechtliche Prüfung gegen Ex-Bürgermeister

Tags darauf findet der Stadtchef die Aktion der Firma Gebr. Rabe als „starkes Stück“. Schließlich schaue die Seite ja weiter aus, als habe sie einen offiziellen Anstrich. „Da denkt doch jeder, er ist auf der Homepage der Stadt, ohne dass er hier Informationen findet.“

Besonders stößt ihm die Verwendung des Stadtwappens auf. „Das ist doch in einer Satzung geschützt.“ Generell soll nun die Verwaltung die rechtlichen Regelungen prüfen. „Ich habe aber nichts gegen die Firma und den Ex-Bürgermeister“, betont Zetzsche. Schließlich sei sie, obwohl sich trotz viel Reden und Aufforderungen in den Vorjahren nichts geändert hatte, an der beschränkten Ausschreibung für die Neuvergabe beteiligt worden.

Betreiber: Kein Wappen – nur Logo

Was Lenk deutlich verneint. „Wir wurden nicht gefragt.“ Probleme wegen des „Wappens“ habe er fast erwartet. „Dabei ist das ein Logo, eine vereinfachte Darstellung.“ Das Symbol habe seine Firma extra erstellt, als damals mit der Satzung die Nutzung des Stadtwappens geregelt worden war, „lange vor meiner Zeit als Bürgermeister“.

