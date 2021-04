Ohne B-2-Schallschutzwand: Reitschule Pegau droht das Aus

Pegau

Die Corona-Pandemie ist für die kleine Reitschule von Antje Klemm in Pegau zu einer echten Bedrohung geworden. Weil kein Reitunterricht angeboten werden darf, geriet die Inhaberin in eine prekäre finanzielle Lage. Allerdings gab es immer wieder Lichtblicke. Unter anderem sammelte der RB-Fanclub „Elsteraue-Bullen“ Spenden und half dem dem kleinen Unternehmen am Schützenplatz aus der größten Not heraus.

Zu Corona kommt neues Existenzproblem

Nun steht der Reitstall dennoch möglicherweise vor dem Aus. Was aber nicht mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun hat, sondern mit der Schallschutzwand zur Bundesstraße 2. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will diese abbauen lassen. Was für Klemm bedeutet, dass der Reitplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fahrbahn dann nicht mehr genutzt werden kann. „Das wäre ein riesiger Rückschlag für uns“, macht sie deutlich. Bislang schlucke die Wand sämtlichen Lärm. Doch ohne den Schutz sei dieser viel zu stark, das sei eine enorme Belastung für die Pferde – und das wiederum ein Risiko für die Reitschüler.

Stadt Pegau will die Wand behalten

Dass die Schallschutzwand abgebaut werden soll, bestätigt Pegaus Bauamtsleiter Gunther Grothe. „Auf unsere Frage, warum, hat das Lasuv geantwortet, dass die Wand stark sanierungsbedürftig sei“, erklärt er. Dabei ist die Kommune ein Verfechter der Wand, will genauso wie Klemm, dass sie stehen bleibt. Anfang der 1990er-Jahre, so erinnert sich der Amtsleiter, sei der Schallschutz errichtet worden. Zu dieser Zeit hatte noch der Hort seinen Standort am Schützenplatz. Bis März dieses Jahres waren zudem Krippenkinder in dem Gebäude untergebracht, die inzwischen in den kürzlich eröffneten Kindergarten „Regenbogen“ umzogen.

Unterschriftenliste wird vorbereitet

Wie Grothe betont, kann sich die Stadt durchaus vorstellen, das seit wenigen Wochen leer stehende einstige Hortgebäude wieder zum Wohnhaus zu machen. Doch dann müsse die Schallschutzwand auf jeden Fall bleiben. Klemm für ihren Teil versucht nun, das Lasuv von dem Vorhaben Rückbau abzubringen. Ein Kampf David gegen Goliath, wie es scheint.

Unterstützung bekommt die Inhaberin der Reitschule von ihrer Nachbarin Kaja Weindl. Die ist derzeit dabei, eine Unterschriftenliste vorzubereiten und mit dieser in den kommenden Tagen von Haus zu Haus zu ziehen und sie überall auszulegen, wo die Pegauer vorbeikommen. Auch der eine und andere Stadtrat hat schon seine Unterstützung zugesichert.

Endgültige Entscheidung des Lasuv steht aus

Wie das Lasuv auf Nachfrage mitteilt, ist die Lärmschutzwand „abgängig und weist in ihrem Zustand Schäden auf“. Die Behörde prüfe im Moment das weitere Vorgehen. „Allerdings können wir hier zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung bekannt geben“, sagt der Sprecher des Landesamtes, Franz Grossmann.

Keine Direktinformation an Betroffene

Was Klemm und ihre Nachbarn zusätzlich zum möglichen Vorhaben ärgert, ist die Tatsache, wie sie davon erfahren haben. „Weder das Lasuv noch das Bauamt haben sich bei uns gemeldet, wir haben davon über sieben Ecken erfahren“, betonen beide. Dabei sei Klemm auf den Reitplatz angewiesen. „Wir können nicht nur in der Halle Unterricht geben“, sagt sie.

Doch ohne Schallschutz sei es auf dem Reitplatz durchaus denkbar, dass die Pferde bei klappernden Lkw-Ladungen und aufheulenden Motorrädern mal scheuen. „Für die erfahrenen Reiter ist das sicherlich aufzufangen, aber nicht für die Kinder, die gerade mit dem Reiten anfangen.“

