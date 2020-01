Ohne diese Ehrenamtler läuft fast nichts in Rötha

Rötha

Der eine bringt Jahr für Jahr Menschen zum Lachen und zum Nachdenken, der andere war ein Vierteljahrhundert Bürgermeister und kann es nicht lassen, weiter für seine Heimat zu arbeiten. Und eine Frau hat scheinbar immer gute Laune und schafft es, Leidenschaft und Begeisterung zu vermitteln. Sechs Männer und eine Frau hat Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) beim Neujahrsempfang für ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt.

Olaf Kuhnhardt ist die Stimme des Karneval Clubs Rötha. Mindestens achtmal im Jahr steht er auf der Bühne des Röthaer Volkshauses, bringt bei den Veranstaltungen der Karnevalisten die Gäste „zum Lachen und manchmal auch zum Nachdenken“, sagte Eichhorn. Olaf Kuhnhardt befeuere im November den Rathaussturm und im Februar den Tross des Faschingsumzuges. Er ist außerdem Gründungsmitglied des Fördervereins für die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ und steht auch zum Sommer- und Oktoberfest als Moderator auf der Bühne.

Wenn der Karneval Club Rötha auftritt, herrscht immer gute Laune. Auch dank Olaf Kuhnhardt. Quelle: Bert Endruszeit

Jürgen Frisch ist ein kommunalpolitisches Urgestein. Er war 25 Jahre Bürgermeister von Espenhain, ist seitdem aktiver (Un)Ruheständler. Er arbeitet engagiert im Bergbautechnikpark. Bürgermeister Eichhorn ist überzeugt: „Er kennt seine Heimat wie seine Westentasche und liebt sie mit aller Hingabe über sein Amt hinaus.“ In den Dienst der Verwaltung stellte er sich mit seiner Erfahrung im vergangenen Jahr noch einmal bei zwei Wahlen als Vorsitzender der Wahlkommission. Bei Kindern ist Jürgen Frisch sowohl mit roten Mantel und weißem Bart als auch als Vorleser beliebt.

Peter Kutter ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Rötha. „Still, beharrlich, zuverlässig“ engagiere er sich nach den Worten des Bürgermeisters. „Und das auch, nachdem seine eigenen Kinder dem Grundschulalter längst entwachsen sind.“ Ebenfalls seit vielen Jahren suche er als Mitglied der Bürgerkontaktgruppe des Industrie- und Gewerbestandortes Böhlen-Lippendorf mit zurzeit 23 Bürgern und Unternehmensvertretern „nach gemeinsamen Lösungen, wenn es Reibungspunkte irgendwelcher Art gibt, zum Beispiel Unmut von Bürgern über Lärm und Staub“, sagte Stephan Eichhorn über Peter Kutter.

Gabriele Richter gilt in Rötha als „Gute-Laune-Frau“, nicht nur, weil das von ihr geführte Reisebüro so heißt. Sie war Stadträtin und ist seit vielen Jahren „Stadträbin“, also Mitglied und eigentlich „der zum Mitmachen einladende Motor“, so Eichhorn, der Laientheatergruppe „Röthaer Stadtraben“. „Mit Leidenschaft und Hingabe, Ernst und Humor brachten und bringen uns die Röthaer Stadtraben um Gabriele Richter hoffentlich auch weiter mit jeder Aufführung ein Stück Röthaer Geschichte nahe“, würdigte und hoffte der Bürgermeister zugleich.

Der Verein Röthaer Stadtraben hatte im August zur 4. Open-Air-Theatervorstellung geladen. Quelle: Thomas Kube

Tobias Thieme ist Ortschaftsratschef in Mölbis, bis 2019 war er Mitglied des Stadtrates. Für Bürgermeister Eichhorn ist er „Lokalpolitiker mit ganz besonderer Leidenschaft und hohem persönlichen Einsatz“, was auch für seine Arbeit in der Dorfentwicklungsgesellschaft ( DEG) Mölbis gelte. Thieme sei „treibender Keil“, wenn es um den Frühjahrsputz gehe und „Macher“ beim Dorffest. Er habe der Stadt einen ganzen Autoanhänger gespendet, „auf dem jetzt unsere neuen Festzeltgarnituren gelagert und zu ihren unterschiedlichen Einsatzorten transportiert werden können“, dankte Eichhorn.

Dieter Reich ist Gründungsmitglied und langjähriger Schatzmeister des Fördervereins „ Rötha – Gestern. heute. Morgen.“. Er sorge dafür, sagte Eichhorn, dass die wenigen Mittel sinnvoll und zum Allgemeinwohl der Stadt ausgegeben werden. Bei Frühjahrsputz oder Baumpflanzungen stehe Dieter Reich in der ersten Reihe. „ Rötha liebt er und kennt es wie seine Westentasche“, würdigt Eichhorn und sagt: „Das ist ein Wert an sich, eben wenn es um die Umsetzung geschichtsträchtiger Projekte wie die Restaurierung unseres Schlossparks geht.“ Still ruht der Teich im Röthaer Schlosspark, der kürzlich saniert wurde. privat

Stefan Bobilow ist stellvertretender Stadtwehrleiter und Wehrleiter von Espenhain und er sei „Feuerwehrmann aus Leidenschaft“, so Eichhorn. Man erlebe ihn „praktisch, zupackend, führungsstark“. Das nicht nur im Dienst, sondern auch bei vielen anderen Belangen seines Heimatortes, bei denen die Feuerwehr oder er ganz persönlich helfen können. Maifeuer und Dorffest am 1. Mai, Schul- und Vereinsfeste, Schulanfang, TDE-Werkstattweihnacht, Glühweinabend und Nikolausfeuer. Folgerichtig, sagt der Bürgermeister, habe Stefan Bobilow daher im vergangenen Jahr erfolgreich für den Espenhainer Ortschaftsrat kandidiert.

Von André Neumann