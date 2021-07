Olaf Becher löst Roland Meyer als Ortschronist in Groitzsch ab

Groitzsch

Olaf Becher ist der neue Mann für die Groitzscher Ortschronik. In der Stadtratssitzung am Donnerstag ist der 50-Jährige offiziell von Bürgermeister Maik Kunze (CDU) zum neuen Ortschronisten bestellt worden. Dazu gab es Blumen, eine Urkunde und wohlmeinende Worte: „Wir sind froh, dass wir mit Herrn Becher einen engagierten Nachfolger gefunden haben, der in die großen Fußstapfen von Roland Meyer treten kann.“

Schon viele Jahre habe sich Becher als Autor für die Groitzscher Heimatblätter einen Namen gemacht. „Seine Texte lese ich immer gerne“, bekannte Kunze. Der Baumaschinenführer mit Geburtsort Zwenkau verfüge auf den Gebieten des Wetters, der Storchenkunde, Fotografie und Heimathistorie über ein fundiertes Fachwissen.

Olaf Becher (l.) wird in der Stadtratssitzung zum neuen Groitzscher Ortschronisten bestellt. Bürgermeister Maik Kunze (r.) wünscht ihm für das Ehrenamt alles Gute. Quelle: Kathrin Haase

Mit dem Fotoapparat in Groitzsch unterwegs

Zuvor hatte Roland Meyer das Ehrenamt mehr als 20 Jahre lang ausgefüllt, so genau weiß er das selbst nicht. Nun rückt der 76-Jährige aus Alters- und Gesundheitsgründen in die zweite Reihe. „Eine Urkunde als Ortschronist habe ich leider nie bekommen“, witzelte er bei seiner Verabschiedung.

Der Heimatgeschichte fühlt sich der Großpriesligker aber weiterhin verbunden. Er werde wie eh und je mit dem Fotoapparat unterwegs sein, getreu dem Motto: „Lieber zwei Fotos gemacht als eins.“ Mit Olaf Becher habe er sich bereits abgestimmt, er werde ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ihr werdet mich nicht so schnell los“, lachte Meyer, der weiterhin im Vorstand des Naturfreunde- und Heimatvereins Groitzsch aktiv ist.

Der langjährige Groitzscher Ortschronist Roland Meyer (l.) wird in der Stadtratssitzung offiziell verabschiedet. Bürgermeister Maik Kunze sowie Dietmar Schäfer (r.) vom Naturfreunde- und Heimatverein danken dem Heimathistoriker für seine ehrenamtliche Arbeit. Quelle: Kathrin Haase

Eine Inventarnummer im Groitzscher Rathaus

Seit 1960 ist der gebürtige Groitzscher bereits mit der Kamera in seiner Heimatstadt auf Achse. Meyer, der in seinem Elternhaus auf dem Galgenberg (heute Richard-Bahrdt-Straße 20) geboren wurde, kennt hier jeden Baum und jeden Strauch, jeden Weg und jeden Stein und jede Wetterkapriole der letzten 100 Jahre. Dazu unzählige Geschichten, die er zusammen mit Dietmar Schäfer vom Naturfreunde- und Heimatverein und anderen Autoren zu Papier gebracht hat.

Als Ortschronist habe er einst die Nachfolge von Gerhard Jahn angetreten und diese Aufgabe mit viel Herzblut, Leidenschaft und Fachwissen ausgefüllt. „Unser Dank ist riesengroß“, sagte Schäfer bei Meyers Verabschiedung und überreichte ihm einen Präsentkorb. Der Chronist habe so viel für das Rathaus und die Stadt getan, dass er eine eigene Inventarnummer verdient hätte.

Von Kathrin Haase