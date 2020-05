Dodge-Liebhaber aus Groitzsch kauft Wundertüten in den USA

Groitzsch

Die Kofferraumklappe fehlte, das Dach ebenfalls, die Polster waren abgewetzt, von Blinkern keine Spur. Und doch fand der Wagen einen Liebhaber. Zwar wollte Thomas Eisenschmidt, riesiger Fan von Oldtimern, einen ur-amerikanischen Pick-up sein Eigen nennen, doch an einem Dodge, Baujahr 1929, kam der 53-Jährige nicht vorbei. Weshalb das Business Coupé nun in seiner heimischen Garage steht.

Um an ein solches Schmuckstück, das im Jahr der Weltwirtschaftskrise 1929 lediglich 200 Mal gebaut wurde, überhaupt ranzukommen, reicht es nicht, im Autohaus vorbeizugucken. Und auch die Suche via Internet führt nicht ohne Weiteres zum Erfolg. „Es braucht schon einen Händler, der sich Oldtimern verschrieben hat, der die Materie kennt und zu dem man Vertrauen hat“, erklärt Eisenschmidt. Und eben einen solchen kennt der Groitzscher – in den USA. Doch Kennen und Kennen sei zweierlei. „Der Händler weiß um meine Leidenschaft“, betont der Oldtimerfan, „und wir hatten ja schon vorher das Vergnügen miteinander.“ Letzterer Punkt sei nicht unerheblich, wenn man auf der Suche nach einem Prachtexemplar auf vier oder auch auf zwei Rädern sei.

Groitzscher kauft Oldtimer als „Wundertüten“

Vorab schaut sich Eisenschmidt die ihm angebotenen Fahrzeuge nicht an, „der Weg ist doch ganz schön weit“. Er kaufe jedes Mal eine „Wundertüte“. Und die Wundertüte Dodge Business Coupé von 1929 kam via Schiff aus Arizona, landete in Bremerhaven und stellte sich, nachdem Eisenschmidt sein neues Fuhrparkmitglied zuhause abgeladen hatte, als überraschend gut erhalten heraus. Auch wenn das eine oder andere Teil fehlte, so zeigte der Wagen für das Alter erstaunlich wenig Verschleiß und riesiges Potenzial, obwohl den meisten Menschen wohl nur ein Begriff eingefallen wäre: Schrott.

Zur Galerie Thomas Eisenschmidt aus Groitzsch liebt Oldtimer und restauriert die US-Importe mit Leidenschaft

„Der Dodge ist 91 Jahre lang unfallfrei gefahren, hat 63 Pferdestärken unter der Haube, wiegt 1600 Kilogramm und schafft maximal 120 Kilometer in der Stunde“, geht der Groitzscher ins Detail, wenn er nach dem Stahlkoloss gefragt wird. Zwei Winter benötigte Eisenschmidt, um das Coupé zu restaurieren. Er unterzog es einer Patina-Restauration, was bedeutet, dass alles am Dodge geprüft und instand gesetzt wurde, nur der Lack und die Nickelteile dürfen weiterhin die 91 Jahre volle Würde zeigen.

Schrauber arbeitet nach Krebsprinzip: hinten anfangen und nach vorne arbeiten

Dass Eisenschmidt in einer Stahlbaufirma arbeitet, half ungemein, als er zu seinem Werkzeugkoffer griff und an der Werkbank stand, um den Dodge wieder herzurichten. Schließlich brauchte das Business Coupé ein neues Dach und eine neue Kofferraumklappe, zudem mussten sämtliche Sitze wieder aufgepolstert und die Türverkleidungen erneuert werden. Eisenschmidt verfährt bei der Restaurierung solcher Fahrzeuge nach dem Krebsprinzip. „In der hintersten Ecke anfangen und sich nach vorne arbeiten.“

Mittlerweile strahlt das Fahrzeug mit seinem stolzen Besitzer um die Wette. Doch viele werden das Liebhaberauto nicht zu Gesicht bekommen. „Damit fahre ich weniger“, sagt Eisenschmidt. Der Grund: Der Dodge hat 91 Jahre unfallfrei überstanden, „und das soll auch so bleiben“. Ab und an bekomme die Schönheit etwas Auslauf, „eben weil es ein Fahrzeug ist und kein Standzeug.“

Dodge aus Baujahr 1948 wird zur Familienkutsche

Für Oldtimerausfahrten und -Treffen hat der Groitzscher in einer zweiten Garage auf seinem Hof ein passenderes Gefährt. Ebenfalls ein Dodge – Baujahr 1948. Auch den kaufte der 53-Jährige in den USA als Wundertüte. Und die entpuppte sich als sehr gut erhalten. Für Eisenschmidt, seine Frau und die drei Kinder wird das Exemplar zur Familienkutsche. Schließlich hat es eine Rückbank und sogar ein Radio. Halbautomatik, Scheibenwischer und Blinker und 102 PS unter der Haube.

Die Werte der beiden Dodge bemisst der Groitzscher nicht in Geld, sondern nach der Zeit und dem Spaß, den er in die Restaurierung investiert hat. „Ich bin Schrauber und will die Wagen nicht nur in der Garage sammeln, sondern auch nutzen“, begründet er. Diesem Prinzip ist er sich von Anfang an treu geblieben – bereits zu der Zeit, als seine Oldtimerleidenschaft noch auf Zweiräder begrenzt war.

Oldtimerleidenschaft fing mit einer MZ RT 125 an

Sein Hobby fing eigentlich recht harmlos an – mit einer MZ RT 125, die von seinem Vater stammte. Immer wieder nahm er sich vor, das Motorrad herzurichten. „Doch damals als 18-Jähriger hatte ich nicht den Biss.“ Erst später sei die Motivation gewachsen, die MZ aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. „Der Aufbau ist gelungen, ich habe durchgehalten und hatte richtig Spaß daran“, erinnert er sich. Kurzum: Er habe Blut geleckt und weitere Oldtimer in Angriff genommen.

Unter anderem eine Harley Davidson, Modell 22F, Baujahr 1922. Zwei Jahre hat er an dem Zweirad gebaut, unter anderem den Motor und das Getriebe fahrtüchtig gemacht. „Ich war anfangs nicht sicher, ob ich der Sache gewachsen bin, zumal es fast unmöglich war, die passenden Ersatzteile zu bekommen“, sagt er. Doch er biss sich durch, ließ die fast 100-jährige alte Dame in neuem Glanz erstrahlen. Mehrmals im Jahr holt er sie nun aus der Garage, um mit ihr zu Oldtimertreffen zu fahren.

Erster Oldtimer auf vier Rädern war ein Ford A von 1928

Nach mehreren Motorrädern wollte er mehr – und zwar ein Auto restaurieren. Die ersten Schritte machte er an einem Ford A von 1928, doch recht schnell landete er bei der Marke Dodge. Und von denen gibt es mittlerweile drei: nicht nur die beiden von 1929 und 1948, sondern noch ein Dodge Pick-up aus dem Jahr 1938. Dass er sich dieser Marke verschrieben hat, begründet der passionierte Schrauber mit der Technik: „Schon in den Mittelklassewagen wurde Technik verbaut, die es in Europa erst Jahre später gab.“ Während in Deutschland noch die Gemischtbauweise vorherrschte (Karosserie besteht aus Holz und Metall), wurden in den USA schon Ganzstahlkarossen gebaut (der 29er Dodge ist komplett aus Stahl). „Zudem gab es schon vollhydraulische Bremsanlagen“, schildert Eisenschmidt detailreich die Vorzüge.

Und welche Wundertüte würde Eisenschmidt noch kaufen? Vielleicht ein Elektroauto aus den Jahren 1900 bis 1910 von einem der mehr als 20 Hersteller von Elektroautos in den Staaten. Denn schon 1901 fuhren 50 Prozent der Autos in New York elektrisch, eben weil zu diesem Zeitpunkt der Benzinmotor den Durchbruch noch nicht geschafft hatte. „Es gab sogar schon Mietservice und Ladestationen für Elektroautos“, betont Eisenschmidt.

Von Julia Tonne