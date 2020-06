Oldtimer-Mobilisten wollen nach Corona-Zwangspause endlich wieder Land sehen

Borna

Oldtimer zogen am Sonnabend in Borna die Blicke auf sich: Am Martin-Luther-Ring startete eine große Ausfahrt mit 60 Fahrzeugen. Sie führte 210 Kilometer durch die Region und fand ihren Abschluss in Leipzig an der legendären „Tankbar“.

Zuerst geht es durch das Bornaer Stadtzentrum. Quelle: René Beuckert

Resonanz war größer als die mögliche Teilnehmer-Zahl

„Die Nachfrage der Oldtimerfreunde, an dieser Tour teilzunehmen, war deutlich höher. Aber leider mussten wir aus organisatorischen Gründen die Teilnehmerzahl beschränken“, bedauerte Organisator Thoralf Lang. Bereits nach drei Tagen hatte man die Maximalzahl möglicher Interessenten erreicht. „Einerseits ist es ein Vergnügen, Ausfahrten durch eine reizvolle Landschaft zu unternehmen. Andererseits wollten die Oldtimer-Mobilisten nach den Corona-Beschränkungen endlich wieder hinter das Lenkrad.“

Erst an die Mulde, dann in die Heide

Für die Tour hatten die Organisatoren attraktive Landstriche und Sehenswürdigkeiten ins Auge gefasst. „Zuerst geht es zur Schokoladenmanufaktur auf der Rochsburg, danach weiter nach Klosterbuch. Hier bilden die altehrwürdigen Mauern eine imposante Kulisse für die Oldtimer , was besonders die Fotofreunde begeistert. Die Stadt Leisnig mit ihrer Burg dürfte genauso bleibende Eindrücke hinterlassen wie Wermsdorf mit Schloss Hubertusburg und Dahlen, wo es einen Empfang des Bürgermeisters gibt“, so Lang. Durch die Dübener Heide ging es dann nach Leipzig.

Mario Liebetraus Sportwagen Cobra ist ein Hingucker. Quelle: René Beuckert

Mit 720 PS durch die Landschaft

Mario Liebetraus Sportwagen Cobra zog mit ihren 720 PS viele Blicke auf sich. „Es war damals eine Meisterleistung, ein solches leistungsstarkes Fahrzeug ohne Verdeck zu bauen, wenn man bedenkt, dass die nahezu 800 PS schon in den sechziger Jahren auf die Straße gebracht wurden. Es ist die erste organisierte Ausfahrt, an der ich teilnehme. Sonst bin ich eher individuell unterwegs und habe viel Freude dabei“, so Liebetrau.

Mit seinem Porsche, Baujahr 1986, hat sich Rentner Hans-Peter Wittor einen Traum erfüllt. „Genau genommen war es meine Frau, die in mir die Leidenschaft für das Oldtimerfahrzeug entfacht hat“, sagte er. Mit der Marke sei er eng verbunden: „Ich fahre gern im Kundenfahrdienst Leute zum Porschecenter.“

Hans-Peter Wittor hat sich mit seinem Porsche einen Traum erfüllt. Quelle: René Beuckert

Probefahrt für den Tatra

Stefan Werner nutzte die Ausfahrt als Probefahrt für seinen Tatra. „Ich habe eine neue Zündung eingebaut und teste sie bei dieser Gelegenheit. Der Aufbau eines solchen Fahrzeuges – wie eigentlich aller meiner Oldtimer - geschieht peu à peu. Eine Tür ist frisch lackiert und mit neuem Türgriff versehen. Die verbliebenen Griffe werden sukzessive ersetzt. Mit der Zeit entsteht ein restauriertes Fahrzeug“, erzählte der Mann vom Leipziger Oldtimer-Museum. Solche Veranstalten sind ihm willkommene Gelegenheiten, eines seiner Oldtimerfahrzeuge auszufahren.

Für Andrè Bergbauer weniger die PS entscheidend, und auch die Höchstgeschwindigkeit auszufahren, reizt ihn nicht. „Der in die Jahre gekommene, 200 PS starke Jaguar XJS sieht immer noch schön aus. Weil ich lange daran Freude haben möchte, behandle ich ihn pfleglich. Solche Fahrten in der Gemeinschaft möchte ich nicht missen, bieten sie mir doch die Chance, mit den anderen ins Gespräch zu kommen.“

Landrat: Tour ist ein Zeichen der Hoffnung

Unter die Oldtimer-Fans mischte sich Landrat Henry Graichen ( CDU). „Es ist wunderbar, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind und touristisch interessante Stätten angefahren werden können“, sagte er. Der vor allen liegende Weg aus der Pandemie werde keinesfalls leicht sein. Den Optimismus sollte man aber keinesfalls verlieren. Die Oldtimer-Tour führe Menschen zusammen und sei ein Zeichen von Zuversicht.

Von Renè Beuckert