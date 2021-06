Oldtimer nehmen von Borna aus 240 Kilometer unter die Räder

Borna

Wer 30 Jahre alt wird, gehört eher noch nicht zum alten Eisen. Bei Fahrzeugen hingegen sieht das etwas anders aus. Mindestens 30 Jahre muss die Karosserie auf dem Buckel haben, um als Oldtimer zu gelten. Und Oldtimer werden danach nicht mehr älter, sondern nur noch faszinierender. Liebhaber solcher Modelle wissen das längst, und Zaungäste konnten sich am Sonnabend davon in Borna überzeugen. Auf dem Martin-Luther-Platz kamen etwa 65 Autos zusammen, die nach dem Start in der Region zu bestaunen waren.

Was vor Jahren einst als kleine Ausfahrt mit 20 Oldtimern begann und die Fahrer rund 70 Kilometer weit führte, hat sich über Sachsens Grenzen hinweg zu einem echten Spektakel gemausert. „Allerdings ist unsere Grenze jetzt bei 65 Anmeldungen und rund 130 Mitfahrern erreicht. Mehr geht nicht mehr“, sagte Thoralf Lang. Er kam einst auf die Idee, für seine Kunden, die ihre Liebhaberstücke bei ihm versichert hatten, eine solche Tour anzubieten.

Besuch bei einem Prinzen und eine Gin-Verkostung

Am Sonnabend galt es, rund 240 Kilometer zu bewältigen. Lang und seine Helfer hatten die Route zum Schloss Moritzburg und anschließend zum Eventschiff am Kulkwitzer See auserkoren. An erster Station wartete ein Stück weit deutscher Hochadel auf die Oldtimer-Fans, gab es nicht nur ein Plauderstündchen mit Prinz Nils von Sachsen, sondern auch eine Gin-Verkostung. Wobei sich eher die Beifahrer auf die Verkostung konzentrierten.

Zur Galerie Ein Mustang, ein Ford, ein Mercury, ein SL 350 – am Sonnabend wurde Borna zum Oldtimer-Mekka. Mehr als 130 begeisterte Liebhaber alter Wagen kamen mit ihren rund 60 Fahrzeuge zusammen, um von hier die Region zu erkunden. Für die Oldtimer-Fans war die Ausfahrt ein Stück wiedergewonnene Freiheit.

Mit von der Partie waren unter anderem Kathrin und Stefan Werner aus Leipzig. Ihr Mercedes SL 350, Baujahr 1978, steht, wenn er nicht gerade an Ausfahrten teilnimmt, im Leipziger Oldtimer-Museum Da Capo. was beide an alten Fahrzeugen schätzen: die beeindruckende Ingenieurskunst und Zuverlässigkeit. „Es ist das ursprüngliche Fahren in einer schnelllebig gewordenen Zeit“, erklärte Stefan Werner seine Liebe zu in die Jahre gekommenen Vehikeln.

Oldtimer zu fahren, bedeutet noch echte Handarbeit

Der ganze „neumodische Technikkram“ ist auch nichts, was Jürgen und Konstanze hinter dem Ofen hervorlockt. Die beiden haben sich in den USA einen Mercury, Baujahr 1957, gekauft. „Wir haben etwa ein halbes Jahr gesucht, ihn auf Fotos entdeckt und dann beim Händler zugeschlagen“, erzählten die zwei. Per Schiff sei das gute Stück dann nach Bremerhaven gekommen und wurde dann von dem Paar in Empfang genommen. „Es musste ein amerikanischer Oldtimer sein, es geht doch nichts über die Klänge eines amerikanischen V8-Motors.“

Den Startschuss für die Ausfahrt gab am Sonnabend Landrat Henry Graichen. Was ihn an den alten Gefährten vor allem fasziniert: „Beim Fahren fühlt man sich noch nicht entmündigt. Hier ist noch vieles Handarbeit.“

Von Julia Tonne