Omas for Future besuchen Zukunftsgarten in Borna

Borna

Der Zukunftsgarten in Borna-Gnandorf lockt nicht nur Nachbarn und Anwohner der umliegenden Häuserblöcke zum Gärtnern nach draußen. Selbst hoher Besuch kommt zuweilen vorbei – erst kürzlich war Tanja Englert von den „Omas for Future“ da, um mit interessierten Bornaern über das Thema Klimawandel zu sprechen. Selbst die Gründerin der Initiative, Cordula Weimann, hatte einen Zwischenstopp in Borna eingelegt. Denn eines ist für Weimann klar: „Die Natur kann sehr gut ohne uns leben, wir aber nicht ohne die Natur.“ Und um das vielen Menschen verständlich zu machen, sei sie häufig im Landkreis Leipzig unterwegs.

Im Zukunftsgarten stand ein Umwelt-Quiz rund um die Themen Klima und Umwelt im Fokus. Diskutiert wurden dabei unser Handeln und Bewusstsein beim Umgang mit der Natur sowie neue Wege für ein gesellschaftliches Miteinander. Die Themen reichten vom Wachstum des „Great Pacific Garbage Patch“ – dem größten Müllstrudel der Welt im zentralen Nordpazifik – bis hin zur durchschnittlichen Arbeitszeit, die aufgebracht werden muss, um ein Kilogramm Fleisch bezahlen zu können. Das Quiz hat der Verein selbst entwickelt und ist nun damit im gesamten Landkreis Leipzig unterwegs.

Es geht nicht um Verzicht, sondern ums Umdenken

Weimann und Englert nutzen jede freie Minute, um die Menschen für das drängende Thema zu sensibilisieren. „Gerade die Generation 50+ erzeugt den größten Kohlendioxidausstoß“, macht Weimann deutlich. „Wir sind von Politik und Wirtschaft immer aufgefordert worden, mehr zu reisen, mehr zu konsumieren, mehr zu verbrauchen.“ Dabei sei diese Generation unter anderen Vorzeichen aufgewachsen – nämlich mit dem Motto, sparsam zu haushalten, Sachen zu reparieren und wiederzuverwerten. „Aber wir wurden zu einer Wegwerfgesellschaft erzogen.“ Mit ihren Touren durch den Landkreis gehe es den beiden Frauen auch nicht darum, den Menschen zu erklären, worauf sie verzichten müssten, „es geht nicht um Verzicht, sondern ums Umdenken“, betonen beide.

Cordula Weimann von Omas for Future ist nicht nur in Leipzig, sondern auch im Landkreis unterwegs. Quelle: André Kempner

Manchmal sei es gar nicht schwierig, etwas zu verändern, um klimafreundlicher zu leben. Der Wechsel beispielsweise zu einem grünen Stromanbieter dauere gerade einmal fünf Minuten, „aber letztlich spart man fast ein Zehntel CO2 ein“. Da die Welt nicht nur ein Klimaproblem habe, sondern auch ein Artensterben-Problem, würde es auch schon viel bringen, für kurze Strecken aufs Rad umzusteigen und mit dem Auto nicht ständig Vollgas zu geben. Weimann rät auch dazu, viel Bio-Lebensmittel zu kaufen, „gerade die Deutschen geben fürs Auto mehr Geld aus als für Ernährung“. Ihr gehe es darum, den Menschen zu vermitteln, dass sie sich zugunsten des Klimas nicht in Verzicht üben müssen, sondern lediglich einiges ändern müssten. „Denn das“, ist sie überzeugt, „bringt eine höhere Lebensqualität mit sich.“

Von Julia Tonne