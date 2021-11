Omas for Future kommen in die Ökokirche Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Die Antwort der Älteren auf die Generation Greta im Kampf gegen den Klimawandel gibt es jetzt auch in Deutzen. Cäcilia Reiprich von der dortigen Ökokirche lädt zu einem Abend mit den „Omas for Future“ (Omas für die Zukunft) ein.

Die Veranstaltung beginnt am 5. November, 18 Uhr, mit einem „Gebet für die Schöpfung“. Danach steht ab 18.30 Uhr das „1 x 1“ für die Zukunft auf dem Programm. Bei dem Quiz geht es spielend um Wissen über Klima und Umwelt. „Das Quiz verspricht, ein kurzweiliges, lehrreiches, spannendes und unterhaltsames Raten rund um die Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit zu werden“, kündigt die Geschäftsführerin des Projektes Ökokirche an.

Einsatz für die Zukunft im besten Alter

„Omas for Future“ ist ein Netzwerk, welches die Vision verfolgt, eine Welt zu erschaffen, in der Menschen im Einklang mit der Natur leben. Die Generation der Menschen jenseits der Fünfzig soll angeregt werden „aus ihrer Liebe zu ihren Kindern und Enkeln ihr Verhalten zu ändern und eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft zu erschaffen“, heißt es auf der Website von „Omas for Future“. In Leipzig gibt es eine von aktuell drei Regionalgruppen des Netzwerkes in Sachsen.

