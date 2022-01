Omikron erreicht den Landkreis Leipzig: Bisher 32 Verdachtsfälle

Landkreis Leipzig

Omikron hat den Landkreis Leipzig erreicht: „Aktuell sind dem Gesundheitsamt 32 Fälle bekannt, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass es sich um Infektionen mit der Omikron-Variante handelt“, teilte Landkreissprecherin Brigitte Laux am Mittwoch auf Anfrage mit.

Neuartiges Testverfahren bringt erste Fälle zu Tage

Die neue Virusvariante gilt als hochansteckend und könnte nach Meinung von Experten eine größere Corona-Welle auslösen. „Von den ersten Fälle haben wir am 30. Dezember durch ein Labor erfahren, das seit kurzem ein neuartiges Testverfahren einsetzt“, so Laux. Daraufhin habe sich die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes, Bärbel Hartmann, intensiv über dieses variantenspezifische Testverfahren informiert und sich auch mit Fachkollegen abgestimmt. „Wir sind im Landkreis zur Entscheidung gekommen, dass das neuartige Verfahren so zuverlässig ist, dass dieses auch als Bestätigung herangezogen werden kann. Weil hier aber keine Sequenzierung vorliegt, haben wir es mit sogenannten Verdachtsfällen zu tun und sind deshalb bislang auch zurückhaltend mit dieser Information umgegangen“, erläutert die Kreisbehörde.

Bei dem Verfahren handele es sich um die sogenannte Schmelzkurvenanalyse. Bei diesem Verfahren werde das Virus erhitzt und reagiere unterschiedlich auf die Temperaturerhöhung, je nachdem, ob das gängige Virus oder die ansteckendere Mutation vorliegt.

Alle Betroffenen haben bisher moderate Krankheitsverläufe

Bei allen betroffenen Personen seien bisher moderate Verläufe festzustellen, berichtete Laux weiter. Es gebe keine örtliche Ballung der Fälle und auch kein erkennbares Muster. „Es betrifft Personen, die eingereist sind ebenso wie Kinder oder Familien ohne Reisetätigkeit.“ Es seien Geimpfte als auch Ungeimpfte betroffen.

Quarantäne gilt für 14 Tage

Sofort nach Bekanntwerden der ersten Fälle habe das Gesundheitsamt gehandelt. „Bereits am 30. Dezember wurden mit der erforderlichen Sorgfalt die Umstände der Infektion und die Kontaktpersonen ermittelt“, heißt es weiter. Quarantäne gelte sowohl für die Infizierten als auch deren Kontaktpersonen. Alle müssten sich für 14 Tage isolieren, ohne dass eine Freitestung möglich sei. Zu den genauen Wohnorten der Omikron-Fälle machte die Sprecherin mit Verweis auf die persönlichen Rechte der Betroffenen keine Angaben. sp

Von Simone Prenzel