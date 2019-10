Online-Voting: Hängende Gärten in Wurzen und Wyhraer Bleichert-Projekt nominiert

Landkreis Leipzig

Im Rahmen der Sächsischen Mitmach-Fonds wurden bereits zahlreiche Preisträger aus dem Landkreis Leipzig geehrt. Jetzt eröffnet sich eine weitere Chance für Leute mit Ideen: Noch bis 6. Oktober haben Projekte die Chance, als Publikumsliebling gekürt zu werden. Für Mitteldeutschland sind insgesamt acht Vorschläge nominiert, darunter vier aus dem Landkreis Leipzig.

Hängende Gärten von Wurzen sollen wieder blühen

Ins Rennen gehen die „Hängenden Obstgärten von Wurzen“. Die Idee: Das über 2000 Quadratmeter große terrassierte Areal unterhalb von Schloss und Dom soll zu einem Kleinod gestaltet werden. Ganz im Sinne der Bischöfe von Meißen, die im 15. und 16. Jahrhundert in Wurzen residierten und schon damals einen grünen Daumen bewiesen. Das Projekt will die Hänge neu in Szene setzen und einen romantischen Anziehungsort für die Stadt bilden, heißt es. Entstehen sollen begehbare Terrassen mit verschiedenen kleinen Themengärten – auch als Reminiszenz an das Wurzener Land als bekanntes Obstanbaugebiet. Gleichzeitig soll ein Teil des Hanggartens als „Essbare Stadt“ von Bürgern gepflegt und genutzt werden. Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Vereinen, Bürgern, Stadt und Privatunternehmen. Der Verein Stadtwandler als Einreicher der Idee setzt sich seit vielen Jahren für eine attraktive Kommune ein. Erfolgreich war die Idee bereits vor einigen Jahren beim Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“. Nunmehr, so Thomas Zittier von den Stadtwandlern, sollen die Anstrengungen zur Realisierung des Projektes verstärkt werden.

DIE HÄNGENDEN OBSTGÄRTEN VON WURZEN Den antiken Weltwunderstatus strebt der Stadtwandler Verschönerungsverein Wurzen... Gepostet von Sachsen macht mit am Freitag, 27. September 2019

Rundweg um die Wyhraer Grube

Ebenfalls ein Eisen im Feuer hat der Verein Mühlen und Technik Wyhra, der sein Projekt dem Seilbahnpionier Adolf Bleichert widmet. Die in Leipzig-Gohlis beheimateten Bleichert-Werkewaren um das Jahr 1900 der weltweit bedeutendste Hersteller von Seilbahnen. In den Händen der Besitzerfamilie befand sich zugleich die Brikettfabrik Neukirchen, für die rund um Wyhra Braunkohle gefördert wurde. Dort nahm 1898 auch der erste Großtagebau des Bornaer Reviers seine Arbeit auf. Die Wyhraer Grube war mit der Neukirchener Brikettfabrik durch eine Seilbahn aus Bleichert’scher Produktion verbunden. „Damit begann der Aufstieg der Firma Adolf Bleichert zu einem weltweit agierenden Unternehmen aus Sachsen“, heißt es in den Wettbewerbsunterlagen. Die Projektidee ist, Bleichert an einem seiner ersten Schaffensorte angemessen zu ehren. „Hierzu soll ein mit Alleebäumen umsäumter Rundweg von einem Kilometer um die ehemaligen Grube angelegt werden“, wirbt Barbara Artelt für die Idee des Verein. In der Mitte soll ein stilisierter Förderturm an den Tiefbau erinnern. Auch eine Streuobstwiese samt kleinem Teich sind geplant. „Das Gelände könnte erweiterter Anlaufpunkt für die Neuholländermühle und das örtliche Volkskundemuseum sein und den Ort Wyhra weiter zum Museumsdorf entwickeln.“

VON DER DAMPFMASCHINE ZUR WINDENERGIE Zur Bewahrung sächsischer Industriekultur möchte der Verein Mühlen und Technik... Gepostet von Sachsen macht mit am Freitag, 27. September 2019

Tanzprojekt aus Zwenkau und Kirchenruine Wachau im Rennen

Nicht minder interessant klingen zwei weitere Ideen aus dem Landkreis Leipzig: Ein Tanz-und Bewegungsprojekt am Zwenkauer See soll Elemente moderner Tanztechniken, Yoga und Meditation miteinander verbinden. Ebenfalls im Rennen: der Verein Kirchenruine Wachau, der an die Geschichte verlorener Orte erinnern möchte, die der Kohle weichen mussten. Dazu, heißt es seitens des Vereins, sei eine Dauerausstellung im Turm der Kirchenruine geplant.

Jedes der Projekte – acht für Mitteldeutschland, zehn für die Lausitz – wird auf der Webseite der Sächsischen Mitmach-Fonds kurz vorgestellt. Gewonnen hat, wer bis zum 6. Oktober die meisten Stimmen erhält. Das Preisgeld beträgt pro Revier bis zu 15 000 EUR, je nach Höhe der für die Umsetzung kalkulierten Kosten. Für die Teilnahme am Online-Voting ist die Eingabe und Bestätigung einer gültigen E-Mail-Adresse notwendig. Das Voting endet am 6. Oktober, 23:59 Uhr.

Von Simone Prenzel