Kitzscher

Eine Opelfahrerin und ihr minderjähriger Beifahrer sind bei einem Unfall in Kitzscher schwer verletzt waren. Die 36-jährige Frau war auf der Kreisstraße 7927 von Kitzscher Richtung Espenhain unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links in den Straßengraben geriet. Dabei kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten beide Insassen schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von LVZ