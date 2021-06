Opern-Bariton singt für Pflegeheimbewohner in Borna

Borna

Normalerweise steht Daniel Blumenschein, ein preisgekrönter Bariton, auf Bühnen in Opernhäusern, bei großen Festivals und im Leipziger Gewandhaus. Doch die Corona-Pandemie verschloss ihm mit einem Schlag jede Auftrittsmöglichkeit. Das behagte dem freischaffenden Künstler so gar nicht. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte er eines Abends eine Idee: Er stellte sich bei vier Grad Celsius und Nieselregen auf seinen Balkon und sang für das benachbarte Pflegeheim in Leipzig.

Wie die alten Menschen damals still litten und was die Pflegekräfte leisteten – das sei ihm sehr nahe gegangen. „Das Einzige, was ich ihnen geben kann, ist meine Musik“, sagt er. „Damit kann ich ihnen etwas schenken und tue gleichzeitig mir selbst etwas Gutes.“

15 Konzerte im Leipziger Land

Im nächsten Schritt erschuf er mit seiner befreundeten Agentin Uta Lisse Open-Air-Konzerte für Pflegeeinrichtungen. In größeren Städten ließ sich dies über Sponsoring finanzieren, auf dem flachen Land war das schwieriger. Deshalb bewarb sich Blumenschein um ein von der Bundesregierung gefördertes Stipendium im Rahmen von „Neustart Kultur“ mit dem Arbeitstitel „Landluft – Musik wird auf dem Land erklingen“. 15 Konzerte konnte er dadurch im Leipziger Umland geben.

Normalerweise singt Daniel Blumenstein auf Opernbühnen wie hier in Leipzig, doch wegen der Corona-Zwangspause war dies in den vergangenen Monaten nicht möglich. Quelle: André Kempner

Kürzlich gastierte er im Garten des Bornaer Altenpflegeheims „Carl Heinrich“, wie Cornelia Killisch von der Diakonie Leipziger Land mitteilt. Einige Bewohnerinnen und Bewohner lauschten am geöffneten Fenster, andere auf der Terrasse. Rund 40 Senioren – das ist fast die Hälfte des Hauses – versammelten sich im Freien. Manche hatten sich extra schick angezogen, denn ein Opernsänger tritt schließlich nicht alle Tage vor der Haustür auf. Und einigen war der Name des Künstlers durchaus ein Begriff.

Lieder wie „Man müsste noch mal 20 sein“

Daniel Blumenschein sang bekannte Klassiker wie „Ännchen von Tharau“, „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ und „Man müsste noch mal 20 sein“. Er zauberte den alten Menschen damit ein Lächeln aufs Gesicht, sie sangen mit und klatschten begeistert. „Das ist Labsal für meine Musikerseele“, erklärte der preisgekrönte Bariton.

„Es war wirklich eine schöne Stunde“, sagte Bewohnerin Brigitte Scheppan. Und auch Dana Mäding, Leiterin der Einrichtung der Diakonie-Tochter Heimverbund Leipziger Land, freute sich, dass jetzt wieder ein Stückchen Normalität einzieht. „Schön, dass mehr gemeinsam und bei dem schönen Wetter auch im Freien möglich ist“, sagte sie. „Es geht aufwärts.“

Von cc/ck