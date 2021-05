Orgeljubiläum: Eisenberg spielt zum Auftakt in Rötha

Rötha

Das Jahr 2021 steht in Rötha ganz im Zeichen der Silbermannorgel in der Kirche „St. Georg“. Schließlich wurde sie im November vor 300 Jahren eingeweiht. Damit ist bis zum eigentlichen Jubiläum noch eine Weile Zeit. Musikalisch wird dem berühmten Instrument aber schon jetzt gehuldigt. Und zwar mit den Konzerten der Reihe „Silberklänge“, von denen bis zum 31. Dezember sieben geplant sind. Und gleich das erste wird von einem weithin bekannten Organisten bestritten.

Am 30. Mai spielt Matthias Eisenberg (65) die Orgel in der Georgenkirche. Er ist hierzulande noch immer als der erste Organist des 1980 eröffneten Gewandhauses zu Leipzig bekannt, wo er bis 1986 wirkte. In der Zeit hatte er auch Berührungen zu den Silbermannorgeln in Rötha, auf denen er damals einen Konzertzyklus ins Leben rief. Bis heute ist Eisenberg, der in Großpostwitz in der Nähe von Bautzen lebt, ein gefragter und gefeierter Virtuose an seinem Instrument.

Nur 70 Plätze – Corona-Test ist nicht erforderlich

Wegen der Corona-Pandemie wird der Meister in Rötha auf ein volles Haus verzichten müssen. Konzerte sind nach wie vor nicht erlaubt. Die Auftaktveranstaltung des Orgeljubiläums gilt daher als eine musikalische Andacht. Die Zahl der Zuschauerplätze wird auf 70 begrenzt. Die Sitze müssen mit Abstand eingenommen werden, und die Besucher müssen Masken tragen.

Ein negativer Test ist aber nicht erforderlich, teilt der Ortskirchenausschuss mit. Die Veranstaltung beginnt 15 Uhr. Tickets werden nicht verkauft, rechtzeitiges Erscheinen dürfte also erforderlich sein. Es wird um eine Kollekte zur Unterstützung des Orgeljubiläums gebeten.

Hauptsächlich Bach zum Jubiläumsauftakt

Der Musiker selbst, der es gewohnt ist, in ausverkauften Sälen und Kirchen zu spielen, freut sich trotz des kleineren Rahmens auf Rötha. „Es ist ein Anfang“, sagt er. „Hauptsache, es geht überhaupt wieder los mit Musik und Kultur.“

Am Sonntag wird er vor allem Werke von Bach aufführen, „Bach klingt auf der Orgel einfach am besten“, kündigt er im Vorfeld an. Auch Improvisationen, die zu Eisenbergs besonderen Stärken an der Orgel zählen, werden zu hören sein.

Weitere „Silberklänge“ und Festwoche

Die folgenden Konzerte der Reihe „Silberklänge“ im Jubiläumsjahr finden am 15. Juni, 13. Juli, 15. August, 19. September, 21. November und 31. Dezember statt. Vom 26. September bis zum 3. Oktober ist eine Festwoche mit täglichem musikalischen Programm zum Orgeljubiläum geplant.

Von André Neumann