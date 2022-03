Ortschaftsrat: Neue Nachricht zur maroden Straße in Kieritzsch

Neukieritzsch/Lippendorf

Der Ortschaftsrat für die Neukieritzscher Ortsteile Kieritzsch und Lippendorf kommt am 14. März zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die ist öffentlich und findet diesmal in der Deutschlandhalle in Lippendorf statt. Der Beginn ist 18.30 Uhr.

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz wird zumindest in einem Fall eine ziemlich ernüchternde Botschaft mitbringen. Die betrifft die ehemalige Kreisstraße 7950 zwischen Neukieritzsch und Kieritzsch, die kurz hinter der Bisonfarm von der Staatsstraße abzweigt.

Nachricht vom Landesamt

Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) hatte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung die Nachricht vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr überbracht, dass die Kommune auch in diesem Jahr keine Fördermittel für den lange erwarteten Bau der maroden Fahrbahn erhält. Es gebe daher keine Chance, hatte der Bürgermeister gesagt, die Straße in diesem Jahr zu erneuern.

Nach einer Bürgerfragestunde befasst sich der Ortschaftsrat mit diesen weiteren Themen: Es geht um Lärmbelastung aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain, den Zustand der Festwiese am Forellenteich und um die Straßenbeleuchtung an der Straße „Am Kraftwerk“ in Lippendorf.

