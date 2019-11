Ortschaftsrat Wyhratal hat neue Vorsitzende

Borna

Nein, mit einer Dynastie hat es nichts zu tun. Obwohl der Chefposten im Wyhrataler Ortschaftsrat jetzt von der Mutter auf die Tochter übergegangen ist. Dass Cora Lesch ( CDU), langjährige Bornaer Stadträtin und Kreisrätin jetzt die Nachfolge ihrer Mutter Brigitte Beyer ( CDU) angetreten hat, war eine ganz normale Entscheidung.

Das achtköpfige Gremium, in dem drei CDU-Vertreter sowie zwei Männer der „Bürger für Borna“ (BfB) sowie je ein Linker und ein SPD-Vertreter sitzen, wählte die 50-Jährige im August in Abwesenheit – und ohne Gegenkandidaten. Ihre Mutter hatte dem Gremium zehn Jahre vorgestanden.

Auseinandersetzungen um die Schule Neukirchen

„Ich wollte nicht mehr“, erklärt Brigitte Beyer und erklärt das mit Blick auf ihr Alter. „Am Ende der jetzigen Legislaturperiode wäre ich 82“. Zudem liegen durchaus anstrengende Jahre hinter ihr. Vor allemdie jahrelangen Auseinandersetzungen um die Zukunft der Grundschule Neukirchen haben Nerven gekostet sowie zeitweilig auch Geld.

Zur Erinnerung: Nach der Grundsatzentscheidung über den Bau einer neuen Grundschule im Bornaer Norden, die heutige Clemens Thieme-Schule, gab es in den südlichen Ortsteilen große Befürchtungen, dass der Dorfschule das Aus drohen könnte.

Die Grundschule Neukirchen war jahrelang Gegenstand von Auseinandersetzungen. Quelle: Thomas Kube

Zwar hatte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt, sie wolle der Schule Neukirchen keineswegs den Garaus machen; in Neukirchen, Zedtlitz, Wyhra und Thräna drang sie damit allerdings nur bedingt durch. In der Folge gab es einen Rechtsstreit, in dem die Wyhrataler Ortschaftsratsvorsitzende für die Gerichtskosten in Vorkasse gehen musste. „Das war alles unnötig wie ein Kropf“, sagt sie mit dem Abstand von Jahren. Und die Verhältnisse änderten sich nach der Stadtratswahl 2014, als die Weichen für die Sanierung der Schule gestellt wurden.

Ortschaftsratsvorsitzende beschäftigt sich mit Laub in Neukirchen

In den zehn Jahren ihrer Amtszeit waren es oft relative Kleinigkeiten, mit denen sich die Ortschaftsratsvorsitzende zu beschäftigen hatte. Straßenreparaturen etwa oder die Grünpflege. Probleme, die nun auf dem Tisch ihrer Nachfolgerin liegen. Konkret müssten Straßenschäden in der Lindenstraße beseitigt werden.

Die Fußwege an der Hauptstraße in Zedtlitz wie in Neukirchen müssten repariert werden. Und die Beseitigung der Laubmassen erweist sich in Neukirchen ebenfalls als Problem, bei dem der örtlicher Bauhof an seine Grenzen stößt. Wünschenswert wäre auch eine bessere Anbindung der südlichen Ortsteile an den Öffentlichen Nahverkehr.

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Borna

Wichtig, so Brigitte Beyer, ist auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Da habe es während ihrer Amtszeit Höhen und Tiefen gegeben. „Wir hatten auch mal ein Jahr, da kam überhaupt niemand von der Stadtverwaltung zu unseren Sitzungen.“ Immerhin: Der frühere Bürgermeister Frank Stengel (parteilos) habe sich öfter blicken lassen, sein Nachfolger Karsten Richter ( CDU) kommt regelmäßig.

Für die neue Ortschaftsratvorsitzende ist es wichtig, „dass bei uns generell die Parteipolitik keine Rolle spielt“. Und ihre Mutter und Vorgängerin wird sich nicht vollständig zurückziehen. Sie wird hin und wieder die Stadtratssitzungen im Goldenen Stern besuchen.

Von Nikos Natsidis