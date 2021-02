Ortschaftsrat in Lobstädt unter sich: Auf wie viel Interesse stößt das Mega-Projekt Solarpark?

Neukieritzsch/Lobstädt/Kahnsdorf

Ein Solarpark von bisher nicht gekanntem Ausmaß soll zwischen der Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See entstehen. Der „Energiepark Witznitz“ würde mit Solar-Paneelen, Umspannwerken, Trafostationen und großflächiger Landschaftsgestaltung insgesamt eine Fläche von rund 500 Hektar einnehmen, die das Unternehmen Move on sich über langfristige Pachtverträge sichert.

In den beteiligten Kommunen sind die Stadt- und Gemeinderäte stark in das Verfahren eingebunden, die Räte bekommen vielfältige Informationen seitens des Unternehmens. Was vor allem in Neukieritzsch und ganz besonders in Kahnsdorf jedoch bemängelt wird: Es hat noch keine umfassende Informationsveranstaltung für die Anwohnerschaft gegeben.

Der Ortschaftsrat Lobstädt, Großzössen, Kahnsdorf wollte diese Lücke jetzt füllen. Ortsvorsteher Claus Meiner beriet sich auf Drängen von Orts- und Gemeinderäten mit dem Landratsamt über Möglichkeiten einer Ortschaftsratssitzung mit Bürgerbeteiligung unter Pandemiebedingungen. Er bekam grünes Licht und eine Liste mit Regeln, änderte die Tagesordnung der Sitzung und lud über Aushänge in Schaukästen und mit einem Hinweis in der LVZ die Öffentlichkeit ein. Was äußerst kurzfristig geschah.

Ortschaftsrat bleibt unter sich

Vielleicht zu kurzfristig, wie zwei Kahnsdorfer vermuten, vielleicht auch am falschen Ort, wie der Kahnsdorfer Gemeinderat Michael Günther meint. Weil die Bürger sich, wie er glaubt, die Vorstellung lieber im eigenen Ort angehört hätten. Vielleicht hat aber auch der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) Recht, der vermutet, es würden sich nur wenige Menschen wirklich für das Großprojekt interessieren. Jedenfalls blieb der Ortschaftsrat in Lobstädt bis auf zwei Besucher, einer davon war Gemeinderatsmitglied Günther, unter sich.

Wolfgang Pielmaier ist technischer Leiter bei Move On und als bereitwilliger Ansprechpartner häufig im Büro der Firma am Hafen in Kahnsdorf anzutreffen. Er eilt derzeit zwischen Böhlen, Neukieritzsch und Kahnsdorf hin und her, um bei den vielen Entscheidungen, die dort in Räten und Ausschüssen zu treffen sind, Rede und Antwort zu stehen, den geplanten Park vorzustellen und zu erklären. Viele Besucher kamen bislang auch zu den öffentlichen Ratssitzungen nicht.

Breites Meinungsspektrum zum Solarpark

Auskunft gab Pielmaier jetzt auch jetzt in Lobstädt. Und wenn fünf gewählte Ortschaftsräte einen Querschnitt der Einwohnerschaft abbilden sollten, dann wäre festzustellen: Das Vorhaben stößt nicht auf Ablehnung, eher wird die Meinung Pielmaiers geteilt, der von einer Chance für die Region spricht.

So sehen es laut Ortsvorsteher Claus Meiner auch einige der von den Räten befragten alteingesessenen Bürger, Ferienhausbesitzer und Gewerbetreibenden. Nach Gesprächen hat Meiner ein Meinungsspektrum aufgenommen und notiert: „ Viele sehen die geplante Maßnahme positiv für die Region, auch als Chance nach dem Kohleausstieg.“

So sehen die Pläne für einen großen Solarpark zwischen der Pleiße und dem Kahnsdorfer See aus. Quelle: Move on

Informationsveranstaltung, wenn es wieder möglich ist

Andere hätten auf die Lage des Parkes oberhalb von Kahnsdorf verwiesen, weswegen es den Ort weniger berühre. Es sei aber auch die Meinung vorhanden, so Meiner, alles wäre schon entschieden, über die Köpfe der Leute hinweg. Manche hätten keine Meinung geäußert, andere darauf hingewiesen, dass sie in Kahnsdorf investiert hätten wegen der unberührten Natur.

Pielmaier und Hellriegel sagten zu, sobald es die Corona-Situation wieder zulasse, zu einer Informationsveranstaltung einzuladen, dann voraussichtlich in der Parkarena in Neukieritzsch wegen der dort möglichen Abstände. Ob die dann auf viel mehr Resonanz stößt, ist nach den bisherigen Erfahrungen alles andere als sicher.

