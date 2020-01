Ortschaftsrat will Deutzener Chronisten offiziell ernennen

Neukieritzsch/Deutzen

Der Ortschaftsrat Deutzen will Werner Wehefritz jetzt auch offiziell in den Stand eines Ortschronisten erheben. Die Ernennung steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Ortsvertretung am 22. Januar.

Werner Wehefritz mischt sich nicht nur seit Jahren in kommunalpolitische Belange seines Heimatortes ein, er ist auch als Chronist tätig, sammelt Veröffentlichungen über Deutzen, schreibt und fotografiert. Vor einem reichlichen Jahr hatte der Ortschaftsrat Werner Wehefritz dafür geehrt.

Ortschronist Wehefritz soll offizielles Dokument bekommen

Auf der jüngsten Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates hatte Ortsvorsteher Andy Krummsdorf angeregt, die Gemeindeverwaltung sollte Wehefritz mit einem offiziellen Dokument versehen und ihm Auslagen für seine Ortschronistentätigkeit erstatten.

Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) sagte dazu, Werner Wehefritz sei schon bisher für Ausgaben entschädigt worden. Bezüglich der Stellung als Ortschronist solle der Ortschaftsrat einen Antrag an den Gemeinderat stellen.

Die öffentliche Sitzung am 22. Januar beginnt 18 Uhr im Veranstaltungsgebäude des Kulturparkes Deutzen, dem früheren Sportlerheim. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann