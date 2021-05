Ortsdurchfahrt in Elstertrebnitz wird voll gesperrt

Elstertrebnitz

Vor wenigen Tagen haben in Elstertrebnitz die Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Wohngebietes I begonnen. Die drei Baugrundstücke sind 474, 826 und 1575 Quadratmeter groß. Die Naumburger Bauunion bringt derzeit für die Gesamtkosten von 123 300 Euro Wasser- und Abwasserrohre in die Erde und baut die Straße. Darüber hinaus sollen Kabel für schnelles Internet verlegt werden, informiert Bürgermeister David Zühlke (CDU). Aus diesem Grund ist sich vom 17. bis 21. Mai eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Elstertrebnitz notwendig. In dieser Zeit werden die Bushaltestellen aus der Hauptstraße verlegt, die Umleitungen sind ausgeschildert.

Von Kathrin Haase