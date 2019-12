Ortsfeuerwehr Borna hat 16 weitere Truppführer

Borna

Für die Ortsfeuerwehr Borna war in der vergangenen Woche schon Weihnachten. Zum einen gab es vom Bergbauunternehmen Mibrag 2000 Euro, zum anderen belohnten sich einige Kameraden mit dem Posten „Truppführer“.

Am Sonnabend hatte Ausbilder und zugleich Ortswehrleiter Toni Winkler zum entsprechenden Lehrgang eingeladen. 16 Mann hatten sich angemeldet – und die Prüfung geschafft. Die war untergliedert in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Während es bei der Theorie um beispielsweise rechtliche Grundlagen ging, hieß es während der Praxis: Ausrücken zur Brandbekämpfung und Gefahren an der Einsatzstelle.

Zahlreiche praktische Aufgaben mussten die 16 Truppführer-Anwärter lösen, um die Prüfung zu bestehen. Quelle: privat

35 zusätzliche Stunden für Ausbildung zum Truppführer

35 zusätzliche Stunden haben die Kameraden in den vergangenen Wochen in die Ausbildung zum Truppführer investiert und so manchen Nachmittag und Samstag dafür genutzt. Hinzu kamen die mitzubringenden Voraussetzungen: eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung Truppmann, ein Sprechfunkerlehrgang sowie (nach Möglichkeit) ein Atemschutzlehrgang. Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung haben die 16 Mann nun die Befähigung zum Führen eines Trupps innerhalb der Gruppe oder Staffel erworben.

Die Ortswehr Borna ist allerdings nicht nur um 16 Truppführer reicher, sondern auch um 2000 Euro. Die gab es von der Mibrag in Form eines Weihnachtsschecks.

