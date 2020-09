Ortsrundgang in Zedtlitz: Oberbürgermeisterin Luedtke begegnet Ängsten der Anwohner

Borna

Kritik am Pflegezustand des Geländes an der Pfarrscheune, Kritik wegen eines fehlendes Fußgängerüberwegs im Neubaugebiet An der Petergrube und Beschwerden wegen einer Hausruine: Den Ortsrundgang mit Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke nutzten rund 30 Zedtlitzer, um Probleme im Ortsteil anzusprechen und zu zeigen. Deutlich wurde in der vergangenen Woche eines: Den Bewohnern liegt Zedtlitz am Herzen. Doch zu tun wäre hier einiges.

Vor allem Gabriele Klemm sah in dem Ortsrundgang die Möglichkeit, ein Thema anzusprechen, das ihr sprichwörtlich unter den Nägeln brennt. Die Tagesmutter kümmert sich in der Wyhraaue um fünf „Zedtlitzer Küken“. Nun steht – nach fünf Jahren – für sie die Beantragung einer neuen Betriebserlaubnis an. Allerdings hat sie Sorge, dass die ihr verwehrt wird. Der Grund: Das Nachbauhaus. Das ist nur noch eine Ruine, stellt dadurch eine Gefahr dar. „Regelmäßig fliegen hier Dachziegel runter. Der Schornstein ist auch schon runtergekommen. Zwar wurde das Dach mit Netzen abgedeckt, aber die sind nach jedem Wind wieder weg“, machte die Zedtlitzerin ihrem Ärger Luft.

Anwohnerin hat Angst, im Notfall nicht gefunden zu werden

Sie sorgt sich vor allem darum, dass sie wegen der Gefahren nicht mehr mit ihren Tageskindern im Garten spielen kann. „Ich habe Angst um meine Arbeit“, erklärte sie gegenüber Luedtke. Und die kann die Angst gut verstehen, will so schnell wie möglich helfen. „Wir werden sehen, dass wir hier schnell aktiv werden“, versprach sie Klemm.

Ein Kritikpunkt der Zedtlitzer ist der Zustand der Gasse entlang der Kirchmauer. Quelle: Julia Tonne

Auch einer Anwohnerin der Hauptstraße 2c sicherte Luedtke Unterstützung zu. Das Anliegen der Zedtlitzerin: „Die Häuser der Hauptstraße 2b bis d liegen etwas versteckt. Der Weg dorthin ist nur als Rad- und Fußweg ausgewiesen“, berichtete sie. Das könne ihr zum Verhängnis werden. Rettungsdienste wüssten in einem Notfall nicht, wo die Adresse der herzkranken Frau zu finden sei. Auch hier sah die Rathauschefin die Notwendigkeit, schnell zu reagieren. Weshalb in absehbarer Zeit vorne an der Hauptstraße am Abzweig ein Schild aufgestellt werden soll, das einen Hinweis auf die drei Wohnhäuser liefert.

Kritik gab es am verwahrlosten Gelände der Pfarrscheune. Quelle: Julia Tonne

Bewohner fordert Zebrastreifen für Neubaugebiet

Einen weiteren Haltepunkt während des Ortsrundgangs gab es im Neubaugebiet An der Petergrube. Anwohner Dirk Meyer bemängelte, dass es auf dem Schulweg keinen Zebrastreifen gebe. Außerdem fehle Beleuchtung. Nach Aussage von Ortsvorsteherin Cora Lesch aber solle die bald kommen. „Im Ortschaftsrat steht das Thema auf der Agenda“, betonte sie.

Die älteren Bewohner der Hauptstraße hingegen machten Luedtke und Lesch vor allem auf den desolaten Zustand der Fußwege aufmerksam. „Hier sind viele Rentner auf Rollatoren angewiesen. Aber die Gehwege sind fürchterlich, so dass sich so mancher gar nicht mehr raustraut“, sagte Erika Christianus. Eine schnelle Lösung wird es nach Aussage von Luedtke hier leider nicht geben. „Wir warten darauf, dass die Straße saniert werden kann, dann würden natürlich auch die Bürgersteige instand gesetzt werden.“

Kritik am Zustand des Geländes der Pfarrscheune

Das Ehepaar Werner führte die Zedtlitzer und die Oberbürgermeisterin zum Gelände der Pfarrscheune. Das sei nach Aussage der Eheleute so verwildert, dass sie sich Sorgen um die Gäste der Scheune machen würden. „Hier gibt es doch immer mal Veranstaltungen. Aber auch viele tote Bäume am Hang, die nicht mehr standsicher sind“, machten die Nachbarn deutlich. Eine weitere Anlaufstelle: die Gasse entlang der Friedhofsmauer. Ortswehrleiter Jens Wehrmann machte darauf aufmerksam, dass der Schotter bei Regen regelmäßig ins Rutschen komme und bei Trockenheit der Staub fliege. Ob eine Versiegelung allerdings die richtige Lösung ist, konnte Luedtke noch nicht sagen. „Vieles, was uns hier gesagt wird, nehmen wir mit und prüfen genau“, erklärte sie. Sie werde nichts versprechen, was sie nicht halten könne.

Von Julia Tonne