Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer und Menschen in Kirchenämtern im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Jugendwart Gerd Pettrich

Was Ostern in diesem Jahr für mich bedeutet: Ich denke an den Jugend-Wallfahrtsort Taizé in Frankreich. Bis vor kurzem gaben dort jeden Samstagabend tausende Jugendliche das Licht der Osterkerze einander weiter. Die Erfahrung, dass wir uns das Leben nicht selber geben können, hat sich mir durch dieses Ritual tief eingeprägt. Und mit der Gefahr durch COVID-19 wird mir um so mehr bewusst, das wir unser Leben als ein Geschenk sehen dürfen.

Mit einem kleinen Licht in der Hand sangen wir Lieder, die von der Hoffnung reden und hörten Texte der Auferstehung. Besonders berührt haben mich die Worte aus dem Johannesevangelium. Da besucht Jesus als der Auferstandene durch die verschlossenen Türen seine verängstigten Jünger. Sie waren nach der Kreuzigung ihres Herrn in Quarantäne.

Jesus ist ihnen nahe und er will auch uns in der Angst begegnen, auch wenn uns Türen und Plexiglasscheiben voneinander trennen. Weil die Jünger verunsichert sind, spricht er ihnen den Friedensgruß zu: „Friede sei mit euch“. Ostern ist für mich dieser überraschende Zuspruch Jesu in scheinbar auswegloser Situation, der mir Hoffnung gibt.

In der Osternacht am heutigen Karsamstag werden bei den Brüdern von Taizé nur wenige Kerzen entzündet. Und wir können mit unseren Jugendlichen über Ostern auch nicht nach Taize fahren. Aber viele werden mit ihnen über das Internet Ostern feiern und ihre kleine Kerze entzünden als Zeichen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.

