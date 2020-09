Ostsee-Reise: Wünschewagen hilft schwer kranker Groitzscherin

Groitzsch

Sie waren himmelhochjauchzend erfreut, und sie waren wehmütig, sodass viele Tränen flossen. Es war die wohl letzte große Reise für die Groitzscherin Gabriele Alexander, sagt Sohn Michael. Einmal noch die Ostsee sehen wollte die schwer kranke Mutter. Solche und ähnliche Sehnsüchte sind für Menschen, deren Leben von starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen bestimmt ist, in der Regel nicht zu erfüllen. Eigentlich. Der Familie gelang es aber doch – mit Hilfe des Wünschewagens vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Der ASB-Wünschewagen ist ein Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes, um Schwerkranken letzte Wünsche zu erfüllen. Quelle: privat

Ehepaar Alexander hat „Weißes Roß“ geführt

Gabriele Alexander (63) und Ehemann Klaus-Jürgen (69), meist nur „Alex“ genannt, sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In diesem Jahr hätten sie das 40. Firmenjubiläum als (Senior-)Chefs im Hotel und Restaurant „Weißes Roß“ am Markt feiern können – wenn nicht Corona bei der geplanten Party dazwischengefunkt hätte. 1980 hatten sie als Angestellte der DDR-Handelskette Konsum die Leitung der damaligen Gaststätte übernommen. Nach der Wende waren die frühere Lehrerin sowie der gelernte Fleischer und Koch mit dem Kauf des Gebäudes in die Selbstständigkeit gestartet. Hinzu kam das lokalpolitische Engagement der Gattin, die seit Ende 1996 für die CDU über etwa zwei Jahrzehnte (mit Pause) im Stadtrat die Geschicke der Kommune mitbestimmt hatte.

Krankheit MSA zerstört Nervensystem

Dann jedoch war sie krank geworden. Schließlich war klar, dass eine Multisystematrophie (MSA) für die rasch fortschreitende Zerstörung des zentralen Nervensystems und die schweren Auswirkungen auf die Organgruppen verantwortlich ist. Die Symptome ähneln ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) und Parkinson. Gesteuerte Bewegungen und selbst einfache Kommunikation sind nach und nach kaum bis gar nicht mehr möglich, das Leiden führt nach einigen Jahren zum Tod. „Die Mutti ist im eigenen Körper gefangen“, sagt Michael Alexander. Sie sitzt im Rollstuhl und bedarf intensiver Pflege und Betreuung.

Herzenswunsch nach Lieblingsreiseziel Ostsee

In der Vergangenheit waren der Sohn, seine Frau Jacqueline Schönfelder-Günther, die inzwischen die Firma leiten, die zwei Kinder und die Eltern häufig gemeinsam in den Urlaub gefahren. Trotz aller Bemühungen der Familie wurde das wegen der Erkrankung immer schwieriger, nun war es nicht mehr allein möglich. Doch gab es da den Herzenswunsch von Mutter und Vater, die sehr gern und viel gereist waren, noch einmal die Ostsee, ihr Lieblingsziel, zu besuchen, Orte in und um Rostock-Warnemünde, die ihnen ans Herz gewachsen waren, meint Michael. „In Erinnerungen schwelgen und mit den Enkeln das Meer genießen“, so weit das geht.

Der ASB-Wünschewagen: Letzte Wünsche wagen. Quelle: privat

Diskrete Anfrage nach ASB-Wünschewagen

Heimlich nahm Jacqueline Kontakt zum ASB auf, von dessen Wünschewagen sie erfahren hatte. In Sachsen gibt es den seit Dezember 2016. „Letzte Wünsche wagen“ – und erfüllen – wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, deren Wirken ausschließlich mit Spenden finanziert wird. „Mit der Zusage für eine Drei-Tage-Tour hat uns meine Frau dann überrascht“, so Michael.

Der April-Termin musste pandemie-bedingt verschoben werden. Am letzten August-Dienstag fuhren nun Christiane und Karsten vom Wohlfahrtsverband mit dem umgerüsteten, komfortabel ausgestatteten Rettungsfahrzeug vor. „Sogar einen Fernseher und eine Vase an der Wand gibt es im Wünschewagen. Damit kamen meine Eltern bequem an die Ostsee.“ Das junge Quartett fuhr im eigenen Auto mit.

Karsten (hinten, r.) und Christiane vom ASB haben das Ehepaar Alexander beim Herzenswunsch unterstützt. Quelle: privat

Unheimlich emotionale Reise für die Familie

Warnemünde, die Flaniermeile Am Alten Strom und Graal-Müritz waren einige Stationen, die die Reisegruppe bis Donnerstag besuchte. Auch eine Hafenrundfahrt war dabei. Und vom Hotel „Neptun“ aus, wo die Eltern früher oft gewohnt hatten, wurde den Groitzschern sogar ein Rundblick über den Hafen und das Meer ermöglicht. „Die ganze Tour waren für uns unheimlich emotionale Stunden“, ist Michael Alexander immer noch berührt. „Diese gemeinsamen Erlebnisse kann uns keiner mehr nehmen.“

Graal-Müritz ist eine Station der Reise gewesen. Quelle: privat

Unterstützung für Wünschewagen-Projekt

Dass solche letzten Wünsche, die sich Menschen allein nicht mehr erfüllen können, verwirklicht werden, rechnet er dem ASB hoch an. „Wir werden das Projekt, das viele gar nicht kennen, künftig unterstützen. Was Christiane und Karsten geleistet haben, war enorm. Sie und ihre Mitstreiter haben einfach unsere Wertschätzung verdient.“

Der Wünschewagen Sachsen des Arbeiter-Samariter-Bundes

