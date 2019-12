Neukieritzsch/Großzössen

Die Gewalt über ihren PKW verlor eine junge Frau, die am Freitag Morgen gegen 6.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lobstädt und Rötha unterwegs war. An der Brücke über die Wyhra bei Großzössen kam der Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Die 25-Jährige, die nach Angaben der Polizei am Unfallgeschehen allein beteiligt war, erlitt Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob möglicherweise Reifglätte zum Unfall führte, ist nicht bekannt.

Von es