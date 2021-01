Pachtvertrag mit Großdeubener Gymnasium steht zur Debatte

Böhlen

Wie es mit den Flurstücken im Böhlener Stadtteil Großdeuben neben dem evangelischen Gymnasium weitergeht, ist Thema bei der nächsten Sitzung des Böhlener Verwaltungsausschusses. Beraten werden soll am Dienstag, 12. Januar, die weitere Vorgehensweise zum Pachtvertrag.

Wie berichtet, hatte sich der Böhlener Stadtrat im November darauf verständigt, die kommunalen und ursprünglich zum Verkauf stehenden Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern per Erbbaupacht an den Träger des Gymnasiums, den Verein Lernwelten, zu verpachten. Lernwelten wiederum will auf den fraglichen Arealen einen Anbau und eine Turnhalle errichten, in einem von beiden solle zudem ein kleines Einkaufsgeschäft unterkommen.

Wie der Pachtvertrag aussehen soll, ist bislang unklar. Beschlossen wurde im November lediglich, dass Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) einen Erbbaupachtvertrag ausarbeiten solle. Möglich also, dass am Dienstag ein erster Entwurf präsentiert wird.

Zur Debatte steht an dem Tag außerdem das Thema, ob Böhlen Mitglied eines Tourismusvereins werden solle. Die Sitzung des Ausschusses beginnt 18.30 Uhr im Großen Saal des Kulturhauses. Einwohner haben die Möglichkeit, sich bei der Bürgerfragestunde zu Wort zu melden.

Von Julia Tonne