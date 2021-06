Panne bei Bescheinigungen für Corona-Genesene im Landkreis Leipzig

Borna/Grimma

12.500 Briefe hat das Landratsamt in Borna (Kreis Leipzig) an Corona-Genesene verschickt. Bei einigen Schreiben, die als Nachweis für eine überstandene Covid-19-Infektion gelten, sei es zu inhaltlichen Fehlern gekommen. Weswegen das Gesundheitsamt die korrigierten Papiere jetzt ein zweites Mal verschickt.

„Teilweise stimmen die Daten nicht mit den tatsächlichen Infektionszeiträumen überein. Das ist auf einen Übermittlungsfehler in der Datenbank zurückzuführen“, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der IT-Abteilung würden „mit Hochdruck daran arbeiten, den Fehler schnellstmöglich zu beheben“. Der Versand der korrigierten Bescheide erfolge in den kommenden Tagen automatisch. Betroffene müssen sich nicht persönlich beim Gesundheitsamt melden, heißt es weiter.

Wie viele der 12.500 Briefe fehlerhaft waren, teilte die Behörde nicht mit.

Die Nachfrage nach diesen Bescheinigungen ist groß, weil für Geimpfte und Genesene einige Lockerungen gelten. Unter anderem benötigen sie keinen negativen Corona-Test mehr, um einen Freisitz zu besuchen – wo dies schon möglich ist oder zum Friseur zu gehen. Auch Termin-Shopping ist für Genesene ohne vorherige Testung unkompliziert möglich. Bei Kontaktbeschränkungen zählt diese Personengruppe ebenso nicht mehr mit.

