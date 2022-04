Neukieritzsch

Sind die sächsischen Grünen daran schuld, dass im Mai eine wichtige überregionale Sportveranstaltung in Neukieritzsch nicht stattfinden kann? Es geht um die Team-Landesmeisterschaft in der Leichtathletik für Seniorinnen und Senioren. Die war nach zweijähriger Corona-Pause am 14. Mai wieder im Stadion an der Parkarena geplant. Sie ist zugleich ein Qualifikationswettkampf für die Deutsche Meisterschaft.

Ärger über Vorwurf auf Homepage der Sportler

Doch wird es den Wettbewerb nun nicht in Neukieritzsch geben. Zur Begründung war auf der Webseite der Abteilung Leichtathletik von Gastgeber Sportfreunde Neukieritzsch (SFN) einige Tage lang zu lesen: „Wegen des Parteitages Bündnis 90/Grüne in der Neukieritzscher Parkarena muss diese Veranstaltung woanders ausgetragen, verschoben oder abgesagt werden.“ Das konnte auch als Vorwurf an die Gemeindeverwaltung verstanden werden, die die Veranstaltungshalle für das Wochenende an den Landesverband der Grünen vermietet.

Bei Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) kam das jedenfalls so an. Der wollte sich und seinen Mitarbeitern diesen Schuh allerdings nicht anziehen. Er war ob der mutmaßlichen Schuldzuweisung verärgert, weswegen er den SFN-Chef Robert Scholz anschrieb. Tenor: Bisher sei es üblich gewesen, dass der Verein bis zum Herbst des Vorjahres seine Termine für die Sportanlagen mitteilt. Diesmal hatte die Gemeindeverwaltung die Liste laut Hellriegel erst am 7. April bekommen. Da war die Parkarena längst an die Grünen vergeben worden.

Der Hinweis auf die Grünen, für einige Tage auf der Webseite der Abteilung Leichtathletik der Sportfreunde Neukieritzsch zu lesen, ist nun entfernt. Quelle: Screenshot

Wettbewerbe finden nun in Regis-Breitingen statt

Der Verein reagierte sofort und nahm das umstrittene Erklär-Banner von der Seite. Am Mittwoch hieß es nur noch: „Diese Veranstaltung wird woanders ausgetragen, verschoben oder abgesagt.“ Das betreffe auch den Jugend-Mehrkampf am 13. und 14. Mai. Auf den Seiten des Leichtathletik-Portals LADV sind die Änderungen schon nachzulesen. Beide Veranstaltung werden demnach nun im Dr.-Fritz-Fröhlich-Stadion in Regis-Breitingen ausgetragen.

„Glücklicherweise“, sagt Leichtathletik-Abteilungsleiterin Verena Grundey, „hat Regis-Breitingen sich bereit erklärt.“ Zugleich versichert sie, die Formulierung auf der Internetseite sei kein Vorwurf an die Gemeindeverwaltung gewesen.

Landesversammlung mit rund 220 Teilnehmern

In Neukieritzsch gehört die Parkarena neben dem Stadion nun vom 13. bis 15. Mai ausschließlich den sächsischen Grünen. Die haben an den drei Tagen ihrer 55. Landesversammlung ein umfangreiches Programm einschließlich Wahl des Landesvorstandes vor sich. Erwartet werden 120 Delegierte aus ganz Sachsen und bis zu 100 Gäste.

Ein paralleler großer Sportwettkampf ist offenbar nicht möglich, denn in der Halle befinden sich Umkleiden und Sanitärräume sowie Auswertungsbüros. Außerdem belegen die Hallennutzer die Parkplätze.

Von André Neumann