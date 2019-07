Neukieritzsch

Feuerwehrtechnik zum Anfassen und Ausprobieren, ein Höhenfeuerwerk, Spiel und Spaß für Jedermann: Das Feuerwehr- und Parkfest in Kahnsdorf hat in diesem Jahr wieder etliche Höhepunkte zu bieten. Vom 9. bis 11. August dürfte der ganze Ortsteil auf den Beinen sein, um zu feiern, zu tanzen, Freunde zu treffen,

Der Freitag, 9. August, beginnt mit einem Fackelumzug mit den Groitzscher Spielleuten, Treffpunkt ist 20 Uhr der Gasthof Zur Schmiede. Nach wohlbehaltener Rückkehr wird es am Lagerfeuer kuschlig, und für die heiße Musik sorgt DJ Steph. An dem Tag kann wirklich ausgiebig und „bis in die Puppen“ gefeiert werden, denn am Sonnabend geht es erst ab 14 Uhr weiter – und zwar mit Böllerschüssen, die den zweiten Festtag einläuten. Bis 19 Uhr versprechen die Veranstalter von der Feuerwehr Spiel und Spaß für Groß und Klein, gibt es eine Hüpfburg, ein Karussell, ein Bungee-Trampolin und ein Konzert des Musikvereins Neukieritzsch-Regis.

Crazy Sweet Family unterhält die Besucher

Ab 19 Uhr unterhält die Crazy Sweet Family die Besucher, mit Einbruch der Dunkelheit erhellt ein Feuerwerk den abendlichen Himmel.

Auch der 11. August hat noch einiges zu bieten: Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Laurentiuskirche sind alle Besucher zum musikalischen Frühschoppen mit dem Jugendblasorchester Lucka eingeladen. Außerdem sorgen die historische Feldbäckerei und der Kohrener Land Express für Unterhaltung. Ab 13 Uhr stehen die „Dorfrocker“ auf der Bühne.

Von Julia Tonne