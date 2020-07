Borna

Parkplatz Anfang, Parkplatz Ende, Parkplatz Anfang: In der Röthaer Straße in Borna herrscht ein wahrer Schilderwald. Alle paar Meter weisen Verkehrsschilder darauf hin, ob man sein Auto hier abstellen darf oder nicht. Für den Bornaer Reinhard Milewski ist das seit Monaten ein Ärgernis. „Es kann doch nicht sein, dass dieser Schilderwald ein Dauerzustand bleibt“, macht er deutlich. Er fordere daher endlich eine „vernünftige Lösung“ – und vor allem eine endgültige.

Die will die Stadt Borna in absehbarer Zeit auch liefern – und demnächst die ursprünglichen Parkflächen-Markierungen wieder herstellen und die Schilder abbauen. Die bisherige Kennzeichnung war einer Baumaßnahme in der Röthaer Straße sozusagen zum Opfer gefallen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Deckensanierung in Auftrag gegeben. Und mit dieser ging der Wegfall der Markierungen einher, weshalb Schilder helfen sollten, die richtigen Stellflächen zu nutzen.

Ursprüngliche Form der Markierungen wird wieder hergestellt

„Im Zuge dieser Deckensanierung stehen noch Restleistungen aus. Sobald diese abgenommen sind, wird der ursprüngliche Zustand in Form der Markierungen wieder hergestellt“, heißt es nun aus dem Rathaus. Die Parkflächen sollen wie bisher erhalten bleiben.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Park-Situation in der Röthaer Straße Anwohner verärgert. Die Stadt hatte dort ein Parkverbot erlassen – eine Folge der veränderten Verkehrsführung wegen der Arbeiten an der B 95 im Bornaer Norden. Weil die entsprechenden Schilder aber kaum zu sehen gewesen waren, mussten einige Bornaer, die nur kurz zum Einkaufen dort waren, mit einem Knöllchen rechnen.

Von Julia Tonne