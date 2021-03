Anglerverband pachtet Hainer See - Parkplatz-Notstand in Kahnsdorf: Hier können Besucher des Hainer Sees in Zukunft parken

Mitglieder des Anglerverbandes Leipzig können jetzt unkomplizierter am Hainer See ihrem Hobby nachgehen. Auch für alle anderen Besucher und für Einheimische soll sich die Situation rund um den See entspannen. Bisher waren Parkplätze rar.