Patientenverfügung und Demenz: Kostenlose Beratung rund ums Älterwerden

Groitzsch

Alt werden ist ein weit verbreiteter Wunsch, aber alt sein kann mitunter schwierig sein und viele Fragen mit sich bringen. Wie lange kann ich allein in meiner Wohnung leben? Ist Betreutes Wohnen für mich eine Alternative? Oder: Wie gehe ich mit der beginnenden Demenz meiner Mutter um? Hat unsere Familie Anspruch auf Kostenübernahme fürs Pflegeheim?

Beantworten können all dies die Pflegekoordinatoren des Kreissozialamtes – nicht nur an ihrem Hauptsitz in Borna in der Brauhausstraße 8. Sie sind auch im gesamten Landkreis unterwegs. So kommt die mobile Beratungsstelle zum Beispiel am 9. November nach Groitzsch. Dort können sich kostenlos Bürgerinnen und Bürger zu dem großen Themenkomplex „Soziale Hilfen und Pflegekoordination“ beraten lassen.

Auch Infos über Alltagsbegleiter und Ehrenamtskarte

Konkret geht es um: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, altersgerechtes Wohnen, Pflegeleistungen, Kostenübernahme für Pflegeheime, Demenz, Schwerbehindertenausweis, Blindengeld, Wohngeld, Sozialhilfeleistungen, Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer, Ehrenamtskarte, Aufwandsentschädigung sowie Rentenangelegenheiten. Wie das Sozialamt mitteilte, erhalten Interessenten vor Ort Anträge und auch Hilfestellungen beim Ausfüllen sowie Informationsbroschüren und weitergehende Kontaktdaten.

Möglich ist diese Beratung am 9. November von 15 bis 17 Uhr im Groitzscher Rathaus am Markt. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter Telefon 03433/241-2137. Es gelten die Hygieneregeln.

In Borna informiert das Kreissozialamt ständig kostenlos Hilfe- und Pflegebedürftige im Landkreis Leipzig zu all diesen Themen des Älterwerdens. Ansprechpartner sind die Pflegekoordinatoren Sandra Liebmann und Nils Neu, erreichbar unter der oben genannten Telefonnummer. Darüber hinaus sind diese Mitarbeiter mit ihrem Beratungsangebot regelmäßig mobil im gesamten Landkreis unterwegs wie zum Beispiel im November in Groitzsch.

Von cc