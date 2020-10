Pegau: Abriss für neuen Verknüpfungspunkt von Bus und Bahn

Pegau

Ein deutlich sichtbares Zeichen für den geplanten neuen Verkehrsknoten in Pegau ist der Abriss eines Hauses an der Wachenheimer Straße. Die Firma Bittner aus Kretzschau hat in den vergangenen Tagen das früherer Betriebsgebäude der Getreidewirtschaft beseitigt. Inzwischen sind auch entstandene Löcher wieder aufgefüllt worden. In naher Zukunft soll dort ein Verknüpfungspunkt für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) entstehen.

Busplatz und Übergang zur Bahn

Vorgesehen sind mehrere Bushaltestellen und der Übergang zur Bahnstation. Auch mehr Fahrradabstellplätze könnte es dann geben. Auf eine endgültige Fassung der Planung konnte sich die Stadt noch nicht mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig einigen. Damit war ein Fördermittel-Antrag für ein solches Bauvorhaben, der jährlich bis September gestellt werden muss, nicht möglich. Demnach gibt es auch noch keinen Termin für den Baustart, er wird aber kaum 2021 liegen, hieß es schon aus dem Rathaus.

Das Gebäude der früheren Getreidewirtschaft an der Wachenheimer Straße hat schon lange leer gestanden und ist immer mal wieder Ziel von Brandstiftern gewesen. Quelle: Mathias Bierende

Garagen müssen ebenfalls verschwinden

Im Vorfeld müssen noch die Garagen an der Wachenheimer Straße abgerissen werden. Diese waren zu DDR-Zeiten privat auf städtischem Boden errichtet worden. Genau wie die Fahrzeugschuppen auf dem Schützenplatz, bei denen die Besitzer mit Widerspruch und öffentlicher Kritik auf ihren Rauswurf reagiert hatten.

Dennoch erwartet Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) nun weniger Aufhebens. Hatte das Rathaus die Nutzer in Bahnhofsnähe doch schon vor einiger Zeit über die Entwicklung informiert. Und vorsorglich zum 31. Dezember dieses Jahres die Kündigung ausgesprochen. Der einstige Kündigungsschutz war bereits 2013 ausgelaufen. Zudem gab es dort in letzter Zeit keinen Eigentümerwechsel, was am Schützenplatz besonders für Ärger gesorgt hatte.

Die letzten Reste des Gebäudes sind inzwischen auch verschwunden. Quelle: Mathias Bierende

Abrisskosten geringer als die Schätzung

Für den Abriss des Betriebsgebäudes zahlt die Stadt knapp 50 000 Euro, wobei sie 90 Prozent davon aus den ÖPNV-Fördermitteln zurückerhält. Es hatten sich immerhin zehn Unternehmen für den Auftrag beworben. Schon das zweitplatzierte hatte 59 000 Euro gefordert. Allerdings hatte die Kostenschätzung hatte Kostenschätzung bei immerhin 90 000 Euro gelegen.

Von Olaf Krenz