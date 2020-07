Pegau: Altstadt wird in Bronze gegossen

Pegau

Das historische Stadtzentrum von Pegau ist eine Augenweide. Derzeit wird das Ensemble um Rathaus, Elstermühlgraben, Laurentiuskirche, Volkshaus und Napoleonhaus als Modell in Bronze gegossen und soll im Herbst neben dem Bauamt auf dem Markt aufgestellt werden. Bauamtsleiter Gunther Grothe rechnet mit einer Einweihung der neuen Attraktion nicht vor Oktober dieses Jahres.

Ähnliche Stadtmodell in Ilmenau und Ladenburg

Die Gesamtkosten in Höhe von 29 000 Euro, zuzüglich eines Sockels, werden weitgehend über das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz gefördert. Darüber hinaus öffnet die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig das Portmonee und unterstützt die Auftragsarbeit des Architektur-Modellbauers Nils Hoy mit 10 000 Euro. Ähnliche Stadtmodelle hat der Vermessungsingenieur aus dem erzgebirgischen Zschorlau bereits für Bad Windsheim, Ilmenau, Füssen, Ladenburg und Vaihingen an der Enz angefertigt.

Renaissance-Rathaus und Kirche dominieren

„Wie fast alle Städte in Sachsen befand sich auch die Pegauer Altstadt 1990 in einem schlechten baulichen Zustand. Sie ist in den vergangenen Jahren umfangreich saniert worden, und das soll die Bronzeplastik dokumentieren“, kommentiert Stephan Seeger, geschäftsführender Vorstand der Sparkassenstiftung, die Entscheidung.

Das historische Stadtzentrum von Pegau werde durch das Renaissance-Rathaus und die Laurentiuskirche dominiert. Das Rathaus ist einst nach Plänen des Leipziger Bau- und Bürgermeisters Hieronymus Lotter entstanden, der auch das Alte Leipziger Rathaus entwarf. Die Stadtkirche, 1185 im romanischen Stil errichtet und nach einem Großbrand im gotischen Stil 1463 neu aufgebaut, gilt als eine der schönsten Kirchen in der Region. Beide Bauten werden sich – wie auch die Straßen und Gassen rundherum – im Bronzemodell wiederfinden.

Erläuterungen in Blindenschrift

Das Altstadtmodell soll überdies mit Abbildungen eines Stadtplanes von 1898 und Einzeldarstellungen der vier nicht mehr vorhandenen Stadttore ergänzt werden. Außerdem sind Erläuterungen in Blindenschrift vorgesehen, berichtet Stephan Seeger. Obwohl in den vergangenen 25 Jahren weite Teile der Pegauer Altstadt restauriert wurden, bleibe dennoch einiges zu tun. Als eines der letzten Vorhaben soll die Stadtmauer umfassend saniert werden. „Es ist viel gemacht worden, aber es muss fortgesetzt werden“, sagt dazu Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Das Bronzemodell soll die bisherige Umsetzung des Stadtsanierungskonzeptes zeigen, aber auch selbst den Stadtkern aufwerten.“

Unterstützung für Denkmal, Flügel und Freibad

Die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig förderte in den vergangenen Jahren mehrfach Projekte in Pegau und seinen Ortsteilen, zuletzt unter anderem die Sanierung des Gefallenendenkmals in Weideroda, eine künstlerische Gestaltung des Pumpenhauses im Freibad Pegau und die Restauration eines Konzertflügels für das Volkshaus Pegau.

Von Kathrin Haase