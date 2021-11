Pegau: Bau der Zeitzer Straße beschert Anwohnern immer wieder Vollsperrungen

Pegau

Auf viele Pegauer kommen in den nächsten Monaten harte Zeiten zu. Nicht nur auf die Elsterstädter, die in der Zeitzer Straße wohnen und auf das Auto angewiesen sind. Denn dieser Abschnitt der früheren Fernverkehrsstraße 176 wird ab 8. November grundhaft ausgebaut. Dabei erhält er auch ein neues Kanalsystem. Die Stadtverwaltung informierte am Dienstagabend Anwohner und Gewerbetreibende über das Bauprojekt und beantwortete zahlreiche Fragen.

„Über Jahre haben wir die Zeitzer Straße immer nur halbwegs gerettet, indem wir neuen Asphalt aufgetragen haben“, machte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) eingangs deutlich. Nun sei es – dank der Fördermittel – endlich möglich, die rund 400 Meter lange Straße vollständig und grundhaft in Angriff zu nehmen. Die Stadt hatte kürzlich einen Bescheid über einen Zuschuss von rund 1,7 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen bekommen, genauer: aus dem Topf „Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“ (GRW Infra).

Ein Jahr Bauzeit für 400 Meter lange Straße

Rund 30 Anwohner waren ins Rathaus gekommen, um sich über Dauer, Einschränkungen, Busverkehr und Parkplätze zu informieren. Rede und Antwort standen neben Rösel Bauamtsleiter Gunther Grothe, Ralf Hoffmann von der Baufirma Strabag sowie Planer Florian Schütze vom Büro R + H Umwelt aus Groitzsch.

Am Kreisverkehr beginnt der grundhafte Ausbau der Zeitzer Straße in Pegau. Ein Jahr lang sollen die Arbeiten andauern. Quelle: Mathias Bierende

Und eines machte Hoffmann gleich deutlich: Geduld werden Anwohner und Gewerbetreibende zuweilen aufbringen müssen. „Denn wir reden von etwa einem Jahr Bauzeit“, betonte er. Denn ohne Vollsperrungen gehe es nicht. Was damit zusammenhänge, dass nicht nur die Fahrbahn selbst gebaut werde, sondern in die Erde ein Trennsystem für die Abwasserentsorgung eingebracht werden müsse. Wurden bislang in der Zeitzer Straße Schmutz- und Regenwasser im Mischsystem gemeinsam abgeleitet, wird es künftig dafür verschiedene Leitungs- und Kanalsysteme geben. „Die Geruchsbelästigung ist doch zeitweise ganz schön stark“, begründete Grothe.

Ende der Bauarbeiten für September 2022 in Sicht

Die Umstellung des Kanalsystems in der Zeitzer Straße sei darüber hinaus Dreh- und Angelpunkt weiterer Vorhaben dieser Art. So würden sich, sind die Arbeiten hier abgeschlossen, entsprechende Vorhaben beispielsweise in der Friedens- und der Bismarckstraße anschließen. „Damit werden wir also noch ein paar Jahre lang beschäftigt sein“, so Grothe.

In mehreren Bauabschnitten erfolgen nun in der Zeitzer Straße Straßenbau und Kanalsystem-Erneuerung. Was den Anwohnern zwischendurch immer mal wieder Verschnaufpausen beschert. Laut Grothe geht es zunächst am Montag am Kreisel mit Carsdorfer, Breit- und Lindenstraße los. Die erste Phase ziehe sich dann bis vor die Bismarckstraße.

Grothe und Hoffmann rechnen damit, dass sich dieser Bauabschnitt zeitlich bis in den April 2022 erstreckt. Anschließend wird laut Bauamtsleiter der Kreuzungsbereich der Bismarckstraße angefasst. Daran schließe sich die Strecke bis zur Wachenheimer Straße an. Alles in allem sollen sämtliche Bauarbeiten Ende September 2022 abgeschlossen sein.

Lösungen für Rettungswege und Müllabfuhr

Einher gehen die Arbeiten immer mal wieder mit Vollsperrungen. „Die Zuwegung zu den Grundstücken ist jederzeit gegeben, die Zufahrt ist es hingegen nicht“, erklärte Hoffmann. Sollte ein Anwohner mal eine Möbellieferung erwarten, sei es aber denkbar, mit der Strabag eine Lösung zu finden. Das betreffe auch die Anlieferungen für das ansässige Pflegeheim.

Der grundhafte Ausbau der Zeitzer Straße in Pegau erfolgt über mehrere Bauabschnitte. Ein Jahr lang sollen die Arbeiten andauern. Quelle: Mathias Bierende

Die Sorge, dass während der Zeit der Vollsperrungen keine Feuerwehr- und Notarztfahrzeuge passieren können, nahm Grothe den Anwohnern. „Die Rettungswege werden offengehalten.“ Fragen gab es außerdem zur Müllabfuhr und zum Busverkehr. Ersteres soll laut Hoffmann so funktionieren, dass die Anwohner ihre Tonnen einen Tag vor der Abholung vor das Grundstück stellen und die Strabag die Behälter an einen Sammelplatz bringt. „Und die Bushaltestelle wird in die Bahnhofstraße verlegt“, kündigte Grothe an.

Auf die Frage, ob auf die Bewohner Geldausgaben zukommen, gab es zweierlei Antworten. „Brauchen Grundstückseigentümer einen Übergabeschacht, weil der noch nicht vorhanden ist, gehen diese Kosten wohl zu deren Lasten“, sagte Grothe. Sonst sehe er keine Zahlungen, die die Anwohner zu tragen hätten.

Von Julia Tonne