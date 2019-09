Pegau: Discounter Lidl öffnet nach Umbau

Pegau

Am Donnerstag wird der Dreiklang bei den Pegauer Lebensmitteldiscountern wiederhergestellt. Der Lidl-Markt zwischen Bundesstraße 2 und Straße Leipziger Vorstadt kehrt nach einer Modernisierung seit Ende April, bei der es zuletzt eine Schließzeit gab, ins Verkaufsgeschäft zurück. Während er im Osten der Elsterstadt angesiedelt ist, befinden sich die Konkurrenten Norma und Netto im Norden (beide Carsdorfer Straße). Eine Rückkehr des Fachgeschäfts vom Backhaus Hennig steht noch aus.

Nach fünf Monaten Modernisierung und gut drei Wochen Schließzeit öffnet die Pegauer Lidl-Filiale am 19. September wieder. Quelle: Mathias Bierende

Lidl, das wie Lebensmittelvollsortimenter Kaufland zur Schwarz-Gruppe (Alpha Schwarz Beteiligungs-GmbH), dem größten Handelskonzern Europas, gehört, hatte die Pegauer Filiale am Groitzscher Fußweg im Jahr 2006 eröffnet. Jetzt ging es darum, wieder „attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte“ zu schaffen, teilt die Pressestelle der Unternehmenszentrale in Neckarsulm ( Baden-Württemberg) mit.

Backhaus könnte in Pavillon einziehen

Vorbote der Neugestaltung waren die Kündigung und die Schließung des Fachgeschäfts vom Backhaus Hennig am 30. März gewesen, dessen Fläche der Discounter selbst benötigte. Eine Rückkehr in den Komplex ist nicht vorgesehen. Allerdings soll die anfangs recht vage angekündigte Idee eines Pavillons wohl nun doch umgesetzt werden. „Wir haben das Okay dafür von Lidl erhalten und erstellen einen Bauantrag“, sagt Geschäftsführer Jens Hennig.

Es habe Verzögerungen gegeben, weil die beauftragte Firma wegen starker Beanspruchung wenig Planungskapazität hatte. „Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir die Unterlagen in den nächsten 14 Tagen abgeben können“, so der Bäckermeister und Chef von rund 830 Mitarbeitern. „Wenn alles klappt, soll der Pavillon im Frühjahr öffnen.“ Der zähle als mobile Verkaufseinrichtung; der Container soll zwischen Lidl und Tankstelle stehen.

Breitere Gänge und neuer Pfandrückgaberaum

Ab 23. April wurde der Außenbereich erneuert. Der sanierte Kundenparkplatz hat 94 Stellflächen und eine neue Einkaufswagenbox. Das Gebäude wurde mit Aluminium-Verbundplatten ( Alucobond) verkleidet, erhielt bodentiefe Schaufenster, der Pfandrückgaberaum wurde umgebaut. Seit 26. August ist der Markt geschlossen. Im Innern wurden ein neues Backregal eingebaut, eine Decke eingezogen und die Wände gestrichen. Bei viel Tageslicht sowie energieeffizienter LED-Beleuchtung findet die Kundschaft nun breite Gänge vor. Auch Heiz- und Kühlsysteme wurden überarbeitet.

„Diese Filiale gibt es bereits seit 13 Jahren, und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Lidl-Filialleiterin Anja Planerer. „Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir unseren Kunden nach fünfmonatiger Modernisierung wieder ihre gewohnte Filiale in schöner und moderner Optik präsentieren können.“ Bereitgehalten wird ein Sortiment mit rund 3800 Einzelartikeln, ergänzt Jane Eckart, Immobilienleiterin der Lidl-Regionalgesellschaft Gera. Dazu zählen Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

16 Mitarbeiter arbeiten in 800 Quadratmeter großem Markt

„Die Verkaufsfläche hat sich dafür nicht verändert“, so Eckart. Laut Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) sind das rund 800 Quadratmeter. Der Markt, in dem 16 Mitarbeiter tätig sind, öffnet, wie gewohnt, von 7 und 20 Uhr, teilt die Immobilienleiterin weiter mit. „Aktuell planen wir keine Verlängerung der Öffnungszeiten.“ Andernorts verkauft Lidl neuerdings bis 22 Uhr.

Zur Wiedereröffnung gibt es am Glücksrad die Chance auf kleine Gewinne, können Kaffee und frisch Gebackenes verkostet werden. Für den Sonnabend ist eine Kinderschminkaktion angekündigt. Eigentlich vorgesehen war auch die Inbetriebnahme einer E-Ladesäule. Die könne aber erst Anfang Oktober installiert werden, heißt es jetzt. Am dann ersten Lidl-Standort mit „Elektrotankstelle“ in der Region können Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von 50 und 22 Kilowatt laden.

