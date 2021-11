Pegau: Drei Vermummte schlagen Mittdreißiger

Pegau

Dass er sich mit seiner Kleidung als Fans von Chemie Leipzig zu erkennen gab, wurde einem Mittdreißiger am Donnerstagabend in Pegau zum Verhängnis. Drei Vermummte griffen ihn an.

Die Attacke ereignete sich 19.45 Uhr in der Klostergasse am Rand des Stadtzentrums. Drei Jugendliche, die ihre Gesichter verhüllt hatten, stoppten nach Polizeiinformationen den Mann. Sie stießen ihn gegen eine Wand und schlugen ihn auf den Kopf. Dabei forderten sie die Herausgabe seines Schals und der Mütze des Fußball-Vereins. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung gegen unbekannt. Sie vermutet, dass die Angreifer der Fan-Szene von Lok Leipzig zuzuordnen sind.

Von es