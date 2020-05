Wohnungsbau in Pegau: Eigenheime für das Schlossfabrik-Areal

Pegau

Langsam nimmt das neue „ Wohngebiet Schlossfabrik“ in Pegau Formen an – zumindest auf dem Papier und digital. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend die nächste Etappe bei der Entstehung des erforderlichen Bebauungsplanes eingeleitet. Die Unterlagen können demnach von Interessenten eingesehen werden. Zudem sollen Behörden, Verbände und Versorgungsunternehmen ihre Stellungnahmen abgeben. Als Erschließungsbeginn ist momentan der März 2021 vorgesehen.

Abriss der Schlossfabrik vor zehn Jahren

Der Name des B-Planes weist darauf hin, dass hier einst Türschlösser, Beschläge und sicherheitstechnische Ausstattung produziert worden waren. 1903 gegründet, zog das Unternehmen 2001 – nach 98 Jahren – allerdings in die Nachbarstadt Groitzsch um. 2010 hatte die Stadt Pegau wesentliche Bereiche der Betriebsstätte abgerissen und dort als neuer Eigentümer eine Grünfläche angelegt.

Anzeige

Zwar war auch damals schon an eine Wohnbebauung gedacht worden. Wegen der Fördermittel für den Abbruch galt jedoch eine sogenannte Veränderungssperre von zehn Jahren – die nun abläuft. Damit spart sich Pegau eine Ablösezahlung an den Freistaat, die Ende 2016 noch in Kauf genommen werden sollte, als der Stadtrat den Startschuss für den heutigen B-Plan gegeben hatte.

Weitere LVZ+ Artikel

Eigenheim-Plätze und größere Wohnungen benötigt

„Wir haben uns schon mehrfach damit befasst“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Hier ist Platz für Eigenheime und Platz für Wohnungsbau.“ Nachdem auch der letzte Abschnitt vom Gebiet „Am Wasserturm“ restlos vergeben ist, benötige die Stadt Grundstücke für Häuslebauer. „Aber auch größere Wohnungen sind bei uns gefragt.“

Die Gesamtfläche beträgt rund einen Hektar. Das im vergangenen November beauftragte Groitzscher Büro R & H Umwelt hat vier Teilgebiete geplant. Dabei sind auf dem Areal zwischen Bismarckstraße und dem Restobjekt des früheren Betriebes an der westlichen Seite zwei Mehrfamilienhäuser angedacht. Für deren Bau gibt es einen Interessenten, hatte Rösel in der Vergangenheit schon angedeutet, ohne einen Namen zu nennen.

Baulandpreis wird später festgelegt

In Richtung Firmengebäude sollen sechs Baugrundstücke für Einfamilienhäuser um eine Verlängerung der Straße „Zur Schlossfabrik“ gruppiert werden. Weitere Parzellen sind im südlichen Gebietsteil im Eck gegenüber des Wasserturms beabsichtigt. Ein Bodenverkaufspreis könne derzeit noch nicht genannt werden. Der hängt wesentlich mit den Kosten für die Erschließung zusammen, die möglichst im nächsten Frühjahr durchgeführt werden soll. Zuletzt hatte Pegau für Flächen im Gebiet „Am Wasserturm“ 145 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz