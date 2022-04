Pegau/Elstertrebnitz

Ödland mit Büschen brannte an der Tagebau-Kante in der Nähe von Elstertrebnitz: Das sorgte am frühen Sonntagabend für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Elstertrebnitz und Pegau. Das aus unbekannter Ursache entstandene Feuer war erst im Begriff, sich auszubreiten. Es hatte fünf Quadratmeter Fläche erfasst und konnte zügig gelöscht werden. Da sich der Brand auf der Gemarkung von Pegau befand, wurde auch der Stadtwehrleiter hinzugezogen.

Von es