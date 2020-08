Pegau

Die Zeichen für die Erweiterung der Pegauer Grundschule stehen auf Grün. Ein Förderbescheid des Freistaates ist jetzt im Rathaus eingegangen, hat Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) informiert. Am Freitag hat dann auch schon die Submission, die Öffnung der Angebote, für erste Bauaufträge stattgefunden. Da die Genehmigung vorliegt, ist der Baustart für Anfang September angekündigt.

Zugeteilt worden war den Elsterstädtern vom Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags bereits im April ein Betrag von reichlich 1,7 Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfonds für dringende Investitionen. Nun erst haben sie es schwarz auf weiß. Die Gesamtkosten sollen bei rund 3,5 Millionen Euro liegen.

Erweiterung soll dreizügige Grundschule bringen

Aktuell wird die Schule zweieinhalbzügig betrieben. In zwei Jahrgängen gibt es zwei, in den anderen beiden drei Klassen. Doch der Platz reicht längst nicht mehr, zum Teil wird Unterricht ausgelagert. Mit dem Bau ist die Dreizügigkeit geplant, also dreimal bis zu 28 Schüler je Altersstufe. Allerdings werden die neuen ABC-Schützen in wenigen Tagen sogar in vier Klassen eingeschult – rund 90 stehen bereit. Die Vergrößerung der Einrichtung für die Erst- bis Viertklässler ist also dringend erforderlich.

Die Pegauer Grundschule mit dem angebauten Speisesaal, an der Ernst-Reinsdorf-Straße. Quelle: Mathias Bierende

Kein Anbau ans Gebäude möglich

Einen unmittelbaren Anbau an die Grundschule gibt es dabei nicht. Das verhindern der Denkmalschutz des 117 Jahre alten Gebäudes sowie die fehlende Fläche drum herum. Deshalb wird der neue Seitenflügel am nördlichen Ende der benachbarten Oberschule errichtet, wo ihn die Straße von der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ trennt. Der künftige Schulkomplex wird damit statt der bisherigen L- eine C-Form um den Schulhof bilden. Geplant sind sechs Klassenzimmer, ein Werk- und ein Hauswirtschaftsraum sowie Nebenräume, Garderoben und Küche.

Im nördlichen Bereich des Schulkomplexes, auf der Grünfläche, wird der Erweiterungsbau für die Grundschule entstehen. Ein Foto vom Vorjahr. Quelle: Olaf Krenz

Die Fläche nach der Baumfällung im ersten Quartal 2020, gegenüber der Grundschule (links hinten). Quelle: Jens Paul Taubert

Erste Bauvergaben und Sperrung der Straße geplant

Die Vergaben für die ersten vier Baulose dürften in der Stadtratssitzung am 2. September stattfinden. Entschieden wird über die Firmen für die Trägerbohlenwand, den Rohbau, den Aufzug und den Gerüstbau. Wenig später können die Arbeiten beginnen, wozu laut Bürgermeister Rösel die Straße An der Schule für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Wird doch in unmittelbarer Nähe eine vier Meter tiefe Baugrube ausgehoben, so Bauamtsleiter Gunther Grothe. Träger müssen sogar bis acht Meter nach unten gerammt werden. Das soll wegen des Lärms wohl in den Oktoberferien stattfinden.

Die Einschränkung für Kraftfahrzeuge (ausgenommen sind die Bewohner, auch im Vorwerk) könnte neun Monate dauern, so Rösel. Sie soll vor allem verhindern, dass im Bereich Schule, Hort und Kindergarten, der aktuell noch im Bau ist, beim Bringen und Holen der Kinder gefährliches Chaos entsteht. Es sollen die größeren Parkplätze in der Nähe genutzt werden, regt er an.

Neuer Trakt in zwei Jahren fertig

Den Termin für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus gibt der Bürgermeister inzwischen mit „Sommer 2022“ an. Als vor fast genau zwei Jahren der erste Planungsauftrag erteilt worden war, bei unklarer Finanzierung und vor jeder Abstimmung mit Behörden, war auf den neuen Trakt noch für 2020 gehofft worden – also jetzt. Wobei es damals geheißen hatte: „Da muss aber schon alles gut funktionieren.“ Hat es nicht.

Von Olaf Krenz