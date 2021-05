Pegau: Feuerwehr beseitigt Baum im Ortsteil Scheidens

Pegau/Scheidens

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr in den Pegauer Ortsteil Scheidens gerufen worden. Es ging um eine technische Hilfeleistung. Aufgrund der starken Windböen bestand die Gefahr, dass ein Baum umkippen und auf ein Gebäude stürzen könnte. Im Wurzelbereich waren deutliche Rissspuren zu erkennen, informiert, Wehrsprecher Ronny Wiesner. Im Einsatz waren Kameraden der Ortswehren Werben und Schkorlopp sowie die Besatzung der Drehleiter aus Groitzsch. Vom Korb der Drehleiter aus zersägten sie den Baum und trugen ihn nach und nach ab. Sie zerkleinerten die Äste am Boden weiter und beräumt dann die Straße. Der Einsatz, so Wiesner weiter, war nach rund einer Stunde für alle Feuerwehren beendet.

Von LVZ