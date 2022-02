Pegau: Feuerwehren werden zu Schornsteinbrand gerufen

Pegau

Dieser Einsatz der Feuerwehren am Pegauer Frankeplatz am Dienstagabend erwies sich als nicht so schwerwiegend, wie befürchtet. Alarmiert worden waren die Ehrenamtlichen 22.30 Uhr zu einem Schornsteinbrand.

Wärmebild-Kamera im Einsatz

Sofort rückten die Wehren Pegau, Wiederau, Schkorlopp und Groitzsch aus. „Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um den Schonstein zu begutachten. Gleichzeitig wurde der Schornstein im Gebäude mit der Wärmebildkamera überprüft“, beschreibt Sprecher Ronny Wiesner die Situation vor Ort. „Es konnte keine Wärmequelle ausfindig gemacht werden.“ Der Einsatz der Feuerwehren war nach einer halben Stunde beendet. Die Anwohnerin wurde dem mit alarmierten Rettungsdienst vorgestellt.

Tragehilfe für den Rettungsdienst

Tags darauf, am Mittwoch, war die Pegauer Feuerwehr erneut gefragt. Am Mittag mussten sie den Rettungsdienst unterstützen. Gemeinsam wurde ein Patient mittels Tragetuch aus der vierten Etage zum Rettungswagen transportiert.

Von es