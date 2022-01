Pegau: Gutsherrenpark Kitzen  bald wieder Kulisse für Feste und Feiern

Pegau

Die Stadt Pegau will den Gutsherrenpark im Ortsteil Kitzen aus dem Dornröschenschlaf wecken. Fast eine halbe Million Euro ist der Kommune das Unterfangen wert, wobei sie dabei auf einige Fördermittel aus den europäischen Leader-Töpfen zurückgreifen kann.

Die ersten zwei Bauabschnitte des umfangreichen Projekts sind bereits abgeschlossen. Nun folgen der dritte und vierte Phasen parallel, sodass ab Spätsommer die Kitzener und ihre Besucher wieder durch einen traumhaften Garten wandeln können – so der Plan. Zudem soll der Park dann – wie zuvor seit Jahren – die Kulisse für Osterfeuer, Pfingstbier, Halloween und Oktoberfest bilden.

Gehweg der Thälmann-Straße wird zum Park hin verlängert

„Bis dahin ist aber noch einiges zu tun“, sagt Pegaus Bauamtsleiter Gunther Grothe. So würden derzeit die Planungen für die anstehenden Arbeiten konkretisiert, um im März die entsprechenden Ausschreibungen vornehmen und im April mit der Ausführung starten zu können.

Konkret soll in den nächsten Wochen die Verlängerung des Gehwegs entlang der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Schloss/Kulturhaus erfolgen. „Der fehlt ja stellenweise völlig“, begründet Grothe. Darüber hinaus plane die Stadt, eben diesen Fußweg an das Wegenetz im Park anzubinden und einen neuen Zugang zu schaffen. „Und weil die Ecke ja ziemlich dunkel ist, werden noch drei neue Lampen mit LED-Technik installiert.“ Im Park selbst sollen während des Frühjahrs außerdem die Zu- und Ableitungen des neu gestalteten Teichs ins Kanalnetz gebaut werden.

Terrasse erneuert – Pavillon aufgestellt

Wer nicht unbedingt bis zum Sommer warten will, um einen ausgiebigen Spaziergang durch die Anlage zu unternehmen, kann sich auch jetzt schon auf die Socken machen. Denn passiert ist in Sachen Sanierung und Umgestaltung in den vergangenen Monaten schon viel.

Den Auftakt für das Wiedererwecken des Parks bildete die Instandsetzung der Terrasse des Schlosses, über deren Treppe – ebenfalls in Schuss gebracht – der Park zugänglich ist. Zudem wurde ein Pavillon mit einer dazugehörigen Rundbank errichtet. „Allein in diesen Bauabschnitt haben wir rund 82 000 Euro investiert. Weit mehr als die Hälfte davon sind Leader-Fördermittel“, sagt der Bauamtsleiter.

Der Rittergutspark in Kitzen wird nicht nur frühlingsfit gemacht, sondern komplett neu gestaltet. Steffen Dorn und Holger Kusche von der Firma Plantago aus Nobitz haben im Vorjahr die Treppe erneuert. Quelle: Mathias Bierende

Teich erstrahlt mit Springbrunnen in neuem Glanz

Im vergangenen Jahr sei auch der Teich des Park-Ensembles vollständig erneuert worden. Dieser hatte seine besten Zeiten längst hinter sich, war nur noch unansehnlich, völlig verschlammt und zur Müllkippe verkommen. Nun erstrahlt er in neuem Glanz. Dazu beigetragen haben eine neue Mauer, die Entschlammung und eine neue Springbrunnenanlage samt dazugehöriger Stromversorgung.

Diese zweite Phase schlug laut Grothe mit rund 136 000 Euro zu Buche. Davon musste die Stadt „lediglich“ 49 000 Euro selbst schultern, der Rest waren erneut Fördermittel.

Nun also beginnt in Sachen Park-Sanierung der Endspurt. Und doch muss einiges noch auf die lange Bank geschoben werden. Zumindest das Aus für mehrere Bäumen, die laut Gutachter nicht mehr zu retten sind. „Die werden wohl erst im nächsten Jahr gefällt. Denn mit schwerem Gerät kommen wir derzeit nicht in den Park“, begründet Grothe.

Nutzung des Schlosses steht demnächst zur Debatte

Wie es mit dem an die Anlage grenzenden Schloss weitergehen soll, ist auch noch eine Geschichte, die nicht zu Ende geschrieben ist. Unter anderem ist hier der Jugendclub untergebracht. In den nächsten zwei Jahren soll laut Bauamtsleiter ein Konzept für die Nutzung „aller Räume bis ins Dachgeschoss“ erarbeitet werden. Danach könnten wieder Fördermittel beantragt werden.

Von Julia Tonne