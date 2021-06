Pegau-Hohenmölsen: Wo könnte neue Straße verlaufen?

Landkreis Leipzig/Pegau

Über Jahrzehnte hat sie der Bergbau getrennt – jetzt wollen die Städte Pegau und Hohenmölsen wieder zum Brückenschlag ansetzen. Inzwischen liegen erste Untersuchungsergebnisse vor, wie eine vor Jahrzehnten durch den Tagebau gekappte Straßenverbindung wieder hergestellt werden kann. Eine Machbarkeitsstudie, die im Auftrag der Innovationsregion Mitteldeutschland erstellt wurde, nimmt die 1964 unterbrochene länderübergreifende Straßenverbindung in den Fokus.

„Seit der Durchtrennung der Straße zwischen Hohenmölsen und Pegau müssen auf dem Weg zwischen den beiden Städten seit etwa 50 Jahren erhebliche Umwege in Kauf genommen werden“, heißt es in der Studie der Wenzel & Drehmann GmbH. Davon betroffen sei auch die Verbindung der Mittelzentren Borna und Weißenfels.

Länderübergreifende Ost-West-Verbindung ist das Ziel

Angestrebt wird die Wiederherstellung einer länderübergreifenden Ost-West-Verbindung, wie sie vor Erschließung des Tagebaus mit der damaligen F 176 (heute B 176) bestand. Der Betrachungsraum für die Untersuchung möglicher Trassen wurde dabei weit gefasst. Auf sachsen-anhaltinischer Seite werden große Teile des Burgenlandkreises betrachtet. In Sachsen wird der westliche Landkreis Leipzig einbezogen.

Derzeit führt die B 176 aus Erfurt kommend über Bad Bibra und Freyburg, bevor sie im Burgenlandkreis zur Sackgasse wird. Das gleiche Schicksal erleidet die Trasse im Raum Pegau/Groitzsch. Auch wenn inzwischen mehrere Jahrzehnte ins Land gegangen sind, in denen sich vor allem der überörtliche Verkehr neue Wege suchen musste, wollen sich die Kommunen an der Tagebaukante nicht mit dem Zustand abfinden. Rückendeckung erhalten sie von den beteiligen Landkreisen und Bundesländern.

Potenzieller Trassenverlauf ist noch lange Tagebaugebiet

Das Problem: Der potenzielle Trassenverlauf ist noch lange Tagebaugebiet. Die Mibrag fördert nach jetzigen Planungen noch bis 2034 im Tagebau Profen Kohle. Zugleich verfolgt das Unternehmen eigene Ideen für mögliche Nutzungsszenarien, die ebenfalls Platz beanspruchen. Das Entstehen von drei Tagebauseen muss ebenso berücksichtigt werden.

Die Planer standen deshalb vor keiner leichten Aufgabe. Drei Varianten wurden vorgelegt und von der Wenzel & Drehmann folgendermaßen bewertet:

Variante 1: Nordumfahrung des künftigen Domsener Sees

Variante 1 ist die nördlichste der drei Trassen. Sie verläuft von der Anschlussstelle Weißenfels der A 9 in östlicher Richtung. Verbesserungspotenziale werden für die Hohenmölsener Standorte ACGO-Fendt, Mitteldeutsche Parafinwerke und Mitteldeutsches Bitumenwerk gesehen. Durch den Anschluss an den bereits realisierten Teil der sogenannten Verbindungsstraße S09 ergeben sich für diese Standorte bessere Zugänge zur A 38, heißt es. Zudem könne so die geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord angefahren werden, ohne dass Lkw Ortsdurchfahrten nutzen müssten. Als Voraussetzung dafür gilt eine noch zu schaffende Umfahrung von Starsiedel.

Die Variante 1 hat zwei Untervarianten - einmal nördlich und einmal südlich um den Werbener See. Der Südkorridor verläuft im nordöstlichen Uferbereich des künftigen Domsener Sees. Eine von der Stadt Pegau in diesem Bereich vorgesehene Tourismus- und Erholungsnutzung würde von der direkten Erschließung profitieren, so die Studie. Bestehende Radwege sowie historisch und touristisch nutzbare Destinationen wie der sogenannte Monarchenhügel, das Schlachtfeld bei Lützen oder der Elsterfloßgraben könnten an dieser Stelle verknüpft werden. Die Anbindung an die B2 bei Pegau sei variantenabhängig

Variante 2: Südumfahrung des künftigen Domsener Sees

Auch diese Trasse – ausgehend von der Autobahn-Anschlussstelle Weißenfels – verbessert laut Studie die Anbindung von Firmen in Hohenmölsen. Auch das geplante Ferienresort Pegau am Domsener See würde angeschlossen. Die Anbindung an die B 2 wird südlich von Pegau gesehen.

Variante 3:(Grüne Magistrale

Die Trasse würde nördlich von Werschen von der B 91 abbiegen und südlich von Hohenmölsen verlaufen. im Osten wird die bereits bestehende Grüne Magistrale genutzt. Die Anbindung an die B 2 erfolgt im Bereich des Energie- und Industrieparks Profen.

In ihrer Bewertung favorisieren die Planer Variante 1 (Südkorridor). Die Stadt Pegau plädiert hingegen für den Trassenvorschlag 2, der über Tagebaugelände führt. Die Untersuchung soll bis Ende Juli abgeschlossen werden und die Grundlage für weitere Diskussionen bilden.

Von Simone Prenzel