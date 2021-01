Pegau: Kindergarten „Regenbogen“ soll am 1. April eröffnet werden

Pegau

Ein Scherz ist es nicht, wenn auch sicherlich ein freundlicher Termin mit lachenden Steppkes: Am 1. April soll der Kindergarten „Regenbogen“ in Pegau eröffnet werden. Das Datum wurde bei den jüngsten Entscheidungen des Stadtrats genannt. Nachdem das Gremium die Trägerschaft im Februar des Vorjahres an das Diakonie Leipziger Land vergeben hatte, beschloss es nun die entsprechenden Regelungen zum Betrieb und zur Finanzierung.

Regelungen zu Miete und Betriebskosten

Der Mietvertrag sieht die entgeltfreie Nutzung von Gebäude und Außengelände vor. In der Rahmenvereinbarung geht es um die kommunale Übernahme eines Großteils der Personal- und Sachkosten. Beide Dokumente sind auch für die Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt nötig.

Öffnungszeit bis 17 Uhr

Abgeordneter Silvio Bringer (Pro Pegau) hob hervor, dass die Öffnungszeit bis 17 Uhr gehen soll: „Das ist familienfreundlich, weil es vielen arbeitenden Pegauern hilft. Vielleicht geht es ja noch etwas länger.“ Diakonie-Fachbereichsleiter Stefan Winkelmann verwies auf das „Dilemma“ der acht Stunden Arbeitszeit des Personals und der neun Stunden Betreuung für manche Kinder. „Aber das lässt sich hier günstiger regeln als in kleineren Einrichtungen.“ Für die 90 Plätze werden wohl perspektivisch zwischen 13 und 17 Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Für erste Zeit mehr als 30 Kinder angemeldet

Guido Voigt, Pegaus Amtsleiter für Finanzen und Soziales, sprach von einer relativ hohen Auslastung schon zu Beginn, auch wegen der verschobenen Einweihung, die eigentlich Ende 2020 sein sollte. Laut Winkelmann liegt die Zahl jenseits von 30 Mädchen und Jungen. „Das ist viel für den Anfang.“

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz